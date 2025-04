Feirão de Livros da UFPR oferece títulos com descontos de até 50%

A tradicional Feirão de Livros da Editora UFPR, que chega à sua 15ª edição, acontece na próxima semana. O evento, que é uma excelente oportunidade de comprar livros com bons descontos, acontece entre os dias 8 e 10 de abril no Hall do Prédio de Administração do campus Centro Politécnico.

Com entrada gratuita e aberta a toda a comunidade, o feirão funcionará diariamente das 9h às 19h, oferecendo um horário estendido para atender ao público curitibano. A feira promete ser um ponto de encontro entre editoras, livrarias e leitores ávidos por conhecimento.

Este ano, o evento contará com a participação de 21 expositores, incluindo editoras universitárias, comerciais e livrarias. Os visitantes terão acesso a uma vasta seleção de títulos de diversas áreas do saber, com descontos que podem chegar a 50%. É uma oportunidade única para os curitibanos ampliarem suas bibliotecas pessoais com obras acadêmicas, científicas e literárias a preços acessíveis.

A abertura oficial do feirão está marcada para o dia 8 de abril, às 11h, com uma breve cerimônia que contará com a presença de representantes da Reitoria da UFPR, da Pró-reitoria de Extensão e Cultura, da Editora e convidados especiais.

Serviço

15º Feirão de Livros da Editora UFPR

Data: 08 a 12 de abril de 2025

Horário: das 9h às 19h

Local: Hall do Prédio de Administração – Campus Centro Politécnico

Av. Cel. Francisco H. dos Santos, 100 – Jardim das Américas, Curitiba – PR.

Entrada gratuita