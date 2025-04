Iniciativa oferece sessões de psicanálise a valores sociais em Curitiba

Em meio aos desafios de acesso à saúde mental no Brasil, uma iniciativa curitibana está transformando o cenário da psicanálise. O PsiSocial, plataforma que conecta pacientes a psicanalistas qualificados, oferece atendimento com valores sociais, democratizando o acesso a um cuidado essencial.

Desde 2020, o PsiSocial vem impactando positivamente a vida de muita gente, proporcionando acolhimento emocional e autoconhecimento a preços acessíveis. A plataforma não só atende presencialmente em algumas cidades do país, como também oferece sessões online em qualquer parte do mundo.

Serviços Adaptados à Realidade do Paciente

O PsiSocial se destaca pela flexibilidade de seus serviços. Além das sessões online e presenciais, em alguns casos, oferece atendimento domiciliar, garantindo que cada pessoa encontre o formato que melhor se adapta à sua rotina.

Com uma equipe de psicanalistas experientes, alinhados às abordagens de Freud-Lacan e Winnicott-Ferenczi, a plataforma assegura um atendimento personalizado e de qualidade. Além disso, investe na capacitação contínua de seus profissionais, promovendo cursos, encontros semanais, supervisões clínicas e estudos continuados.

Compromisso com a Primeira Infância

O PsiSocial vai além do consultório, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde mental em diversas comunidades. Seu impacto se reflete no fortalecimento da saúde emocional individual e coletiva, promovendo uma sociedade mais consciente da importância do cuidado com a mente.

Como parte de sua atuação social, a plataforma é mantenedora do Instituto Dominique, um projeto dedicado ao atendimento psicológico de bebês, crianças e seus responsáveis na periferia de Curitiba. Este compromisso reafirma a missão do PsiSocial em promover a saúde mental de maneira integral e acessível, desde os primeiros anos de vida.

Como agendar uma sessão

Existem duas formas. A primeira delas é diretamente no site, escolhendo o profissional e clicando em “agendar consulta social”. O analista recebe uma mensagem e retorna para o paciente, acertando detalhes das sessões, com dia, horário e valores.

Outra forma de agendamento é por mensagem via WhatsApp. É preciso entrar em contato com o número (41) 99545-1781. O suporte encaminha um analista para atendimento, que entra em contato com o paciente e acerta os detalhes das sessões.