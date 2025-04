Previsão do tempo: frio toma conta de Curitiba neste fim de semana

O vento gelado que começou na tarde desta sexta-feira (04) já revela que os próximos dias serão mais frios em Curitiba. A queda das temperaturas ocorre por conta do avanço de uma frente fria no Paraná que deve atingir com maior intensidade a região da capital paranaense.

De acordo com o meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Lizandro Jacóbsen apesar do resfriamento notável na noite desta sexta, a temperatura vai caindo aos poucos e é no sábado (05) e domingo (06) que fica mais gelado em Curitiba.

Conforme Jacóbsen, o resfriamento vai ser mais perceptível na cidade “porque a nebulosidade se mantém muito concentrada nessa região e, além disso, os ventos acabam deixando a sensação térmica abaixo dos valores medidos nos termômetros. Sensação de frio”.

Máxima em Curitiba não deve passar dos 18ºC no fim de semana

O meteorologista afirma que esse é o primeiro fim de semana do outono que terá temperaturas mais baixas em todo o estado.

“Aqui na capital a máxima não deve passar dos 15ºC, 16ºC nos termômetros durante o sábado. E no domingo em torno dos 18ºC. Lembrando que a temperatura mais baixa durante a tarde deste ano foi no dia 12 de janeiro, em torno dos 19ºC”, diz Jacóbsen.

Por isso, segundo o meteorologista, os curitibanos podem aguardar o dia “mais gelado” do ano até agora. “Teremos essa situação de tempo mais fechado e até mesmo com ocorrência de algum chuvisco ocasional nesses próximos dois dias”, completa.

Previsão do tempo para Curitiba neste fim de semana

Sábado (05): 12ºC – 16ºC

Domingo (06): 12ºC – 18ºC