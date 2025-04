Com alerta para frio, Curitiba registra temperatura mais baixa do ano

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo para declínio de temperatura em Curitiba e outras 300 cidades do Paraná. O aviso de perigo potencial é válido até às 6 horas deste domingo (06).

Esse alerta, de risco à saúde, decorre da primeira frente fria sobre o Paraná. Em Curitiba, por exemplo, a temperatura mínima na madrugada deste sábado (05) foi de 12,3ºC. A mais baixa deste ano, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

A cidade com a menor temperatura foi Palmas, no Sudoeste do Paraná, que registrou 5,9ºC. Na sequência aparece General Carneiro, no Sul, com 7,2ºC, e Clevelândia, no Sudoeste, com 7,3ºC.

“O avanço desta massa de ar mais frio, decorre do deslocamento de um sistema de alta pressão. No Paraná, entre os setores centro, sul e leste, espera-se uma incursão de umidade, junto ao ar mais frio, possibilitando pancadas de chuva de forma ocasional, a qualquer hora do dia”, informa o Simepar.

O Inmet recomenda que, em caso de necessidade, a população entre em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199.

Cidades do Paraná que tiveram a menor temperatura de 2025

De acordo com o Simepar, além de Curitiba, as cidades paranaenses que também registraram a menor temperatura do ano durante a madrugada deste sábado (05) foram:

Altônia, Antonina, Cascavel, Capanema, Capitão Leônidas Marques, Cruzeiro do Iguaçu, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guaíra, Loanda, Palmas, Palmital, Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena, São Miguel do Iguaçu e União da Vitória.

+ Leia mais Mudança de estação atrai borboletas raras para Jardim Botânico

Frio continua em Curitiba no domingo?

Conforme projeção do Simepar, os ventos que sopram do oceano fazem com que a condição para pancadas de chuva a qualquer hora do dia persista. A densa cobertura de nebulosidade deve manter as temperaturas máximas mais baixas na região Centro, Sul e Leste, o que inclui Curitiba.

Enquanto isso, no Oeste, Noroeste e Norte do Paraná, aquece pela tarde com máximas de até 28°C.