Bairro de Curitiba celebra 52 anos com shows e exposição de carros antigos

A Cidade Industrial de Curitiba, chamada popularmente de CIC, completa 52 anos neste sábado (05). Para comemorar, uma grande festa será realizada no Parque dos Tropeiros, das 9h às 17h. O bairro reúne mais de 19 mil indústrias e estabelecimentos comerciais e de serviços que geram cerca de 80 mil empregos. Nele também moram mais de 170 mil pessoas.

O cantor Rogério Cordoni (cover de Elvis Presley), a dupla Willian e Renan, as bandas Lyra Curitibana, More or Less e Big Belas e a instrumentista Marcela Zanetti estão entre as atrações culturais. A festa também vai oferecer aulas de alongamento e zumba, feira de artes e exposições de carros antigos e caminhões Fórmula Truck.

Serviços como Sine, orientações jurídicas com a Defensoria Pública do Paraná e a realização de cartão-transporte, estarão disponíveis a partir das 9h. As demais atrações começam às 11h.

Cidade Industrial de Curitiba abriga 19 mil indústrias

A CIC começou a sair do papel em 1973, com a publicação do Decreto Municipal nº 30, na primeira das três gestões do arquiteto Jaime Lerner como prefeito de Curitiba. Dois anos depois, em 1975, cerca de 40 indústrias começaram a se instalar no local.

Ao lado dos bairros São Miguel, Riviera e Augusta, formam a Administração Regional da CIC – a maior das dez regionais de Curitiba.

Atualmente, cerca de 19 mil indústrias e estabelecimentos comerciais estão instalados na região. Além disso, o bairro abriga instituições como a Universidade Positivo, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e o Parque do Trabalhador.

Serviço

Endereço: Rua Maria Lúcia Locher de Athayde, 8.444

Data: sábado (5/4), das 9h às 17h

Abertura oficial às 11h