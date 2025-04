Encontro em Curitiba reúne modelos raros e clássicos da Mustang neste sábado

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Curitiba recebe neste sábado (05), até às 17h, a 23ª edição do Mustang Meeting. O evento, que reúne modelos clássicos e raros da mais antiga linha de automóveis da Ford, é considerado o maior encontro da categoria do sul do Brasil.

O ponto de encontro é a Ford Slaviero, na Avenida Presidente Kennedy. É uma oportunidade para os fãs da marca verem de perto as oito gerações do primeiro ‘Muscle Car’ da história. Entre eles, o Mustang Red Bull e o Mustang Disney.

O encontro também tem burnouts profissionais, simulador de Fórmula 1 da Red Bull, praça de alimentação e DJ. A entrada é gratuita, mas a organização do evento convida todos a contribuírem com 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes.

Serviço: 23ª edição do Mustang Meeting em Curitiba

Data: sábado (05)

Horário: das 9h às 17h

Local: Ford Slaviero – Av. Pres. Kennedy – 3878 – Curitiba

Entrada: gratuita

Mais informações: instagram.com/mustangclubedoparana