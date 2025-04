Desativada para obras, estação-tubo de Curitiba volta a funcionar neste sábado

A estação-tubo Cajuru, na Rua Engenheiro Costa Barros, em Curitiba, foi reativada neste sábado (05), nos dois sentidos da via. A retirada da estação foi feita para o avanço das obras do Ligeirão Leste/Oeste.

Com a reativação, a Urbanização de Curitiba (Urbs), que gerencia o transporte coletivo, informa que as linhas de ônibus 302 – Centenário/Rui Barbosa e 303 Centenário/Campo Comprido, voltam a parar no local. As duas linhas transportam cerca de 105 mil passageiros/dia.

A estação-tubo Cajuru foi uma das primeiras a passar por intervenção para a implantação do Ligeirão Leste/Oeste. A primeira foi a estação-tubo Antônio Meireles Sobrinho, que continua em obras. Na sequência deverão ser desativadas para obras as estações Teófilo Otoni e Catulo da Paixão Cearense.

Detalhes da obra na estação-tubo Cajuru

Na altura da estação-tubo Cajuru foi feito pavimento de concreto na canaleta de ônibus e realizada a manutenção do asfalto da via lenta (pelo método de fresa e recape). Nova calçada em concreto com faixa acessível, seguindo um planejamento de vanguarda que prioriza o pedestre na ocupação do espaço urbano, sinalização e iluminação em LED completam a transformação.

Segundo Astrid Dilger Sanches, gestora da área de Engenharia, Projetos e Obras da Urbs, a estação-tubo Cajuru recebeu melhorias, como alargamento da porta de isenção, para 0,80 metro, para atender aos tamanhos diversos das cadeiras de rodas, e a implantação de portas retas e rampa metálica no lugar da escada na entrada.

“Também foram colocados vidros com tecnologia de proteção de raios solares e forro com isolamento térmico, para mais conforto dos passageiros”, acrescenta Alceu Portela, gestor da área de Manutenção.

Estações-tubo de Curitiba seguem em obras

Da mesma forma como foram executadas as obras nas avenidas República Argentina e Winston Churchill para a expansão do itinerário o Ligeirão Norte/Sul, a execução das intervenções acontece de forma escalonada.

Enquanto uma estação é fechada para ser remodelada, desalinhada e o pavimento alargado e requalificado, a estação subsequente permanece funcionando normalmente.

Ligeirão Leste/Oeste

As obras dos lotes 4.1 e 4.2 fazem parte do Programa de Aumento da Capacidade e Velocidade do BRT Leste-Oeste, financiado pelo NDB. As intervenções incluem ainda cinco terminais e a revitalização de 34 estações-tubo.