Arena Olímpica em Curitiba: duas empresas interessadas

Mais um passo foi dado para o Governo do Estado implantar a Arena Olímpica, em Curitiba. Dois interessados foram homologadas para participar do edital de estudos de viabilidade técnica-operacional, econômico-financeiro, ambiental e jurídica para a construção do complexo esportivo. O secretário de Estado do Planejamento, Ulisses Maia, assinou a homologação do Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) nesta quinta-feira (3).

O projeto prevê uma área com vistas à formação de atletas de alto rendimento, além da atração de eventos esportivos de grande porte e a criação de oportunidades de desenvolvimento do esporte local. A Arena Olímpica deve contemplar diversas modalidades, como atletismo e ginástica, e também um complexo para esportes aquáticos. Está previsto um valor máximo nominal para ressarcimento do estudo escolhido de R$ 3,5 milhões.

“Essas duas empresas vão apresentar todos os estudos para a elaboração para a construção da Arena Olímpica do Paraná, onde será feito o treinamento dos nossos atletas olímpicos de alta performance. Esta é mais uma conquista importante, determinada pelo governador Ratinho Junior, que começa a acontecer”, disse Ulisses Maia.

A Arena Olímpica do Paraná é uma iniciativa conjunta das secretarias de Estado do Esporte e do Planejamento, que visa também a ampliação e modernização da estrutura existente no imóvel da sede da Secretaria do Esporte, no Capão da Imbuia, contemplando a renovação dos equipamentos geridos pela pasta.

“Mais um passo concreto na realização desse grande projeto, um sonho antigo do Paraná e de Curitiba. A Arena será fundamental tanto para a formação de atletas de alto rendimento quanto para a atração de grandes eventos esportivos e culturais, impulsionando o turismo e a economia do nosso estado”, afirma o secretário estadual do Esporte, Helio Wirbiski

Ele destacou também as demais estruturas de excelência esportiva no Estado, como o Complexo do Tarumã, que abriga o Centro Nacional de Treinamento de Skate, e o Centro Nacional de Treinamento em Atletismo, em Cascavel.

O número de dois interessados pode parecer ser pequeno, mas o estudo a ser entregue é de grande complexidade, envolvendo várias áreas do conhecimento. Os participantes são uma empresa e um consórcio formado por três empresas.

Com a homologação, abre-se um prazo de 90 dias para que os interessados apresentem seus estudos concluídos, podendo ser prorrogado mediante justificativa.

Centro de convenções

Outro projeto em andamento da Secretaria de Estado do Planejamento, juntamente com a Paraná Parcerias, é o Centro de Convenções a ser construído onde fica o Estádio do Pinheirão. O projeto contempla revitalização da área no bairro Tarumã, que está sem uso há 17 anos. A concepção de toda a Parceria Público Privada está sendo desenvolvida pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com a Paraná Projetos.

O estudo vai apontar o modelo de concessão da área para a iniciativa privada, que será responsável pela construção do conglomerado e poderá explorar o espaço, além das necessidades físicas, dimensionando o tamanho do Centro de Convenções e as outras estruturas do seu entorno, como arenas esportivas ou salas comerciais. Esse processo deve ser concluído nos próximos meses.