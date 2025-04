Fruta incomum encontrada em Curitiba é estudada por pesquisadores

Última área pública de Curitiba com vegetação de campos naturais, a Estação Ecológica Teresa Urban, na Regional Boqueirão, tornou-se área de estudo para pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e da Empresa Brasileira de Produção Agropecuária (Embrapa). O interesse pelo local se deve à ocorrência da gabiroba do campo, fruta pouco comum e conhecida, mas com potencial econômico e nutricional.

O trabalho faz parte de um projeto de pesquisa financiado pela Fundação Araucária e que começa pelo melhoramento genético. Segundo a professora e pesquisadora Dagma Kratz, do curso de Engenharia Florestal da UFPR, o objetivo é selecionar matrizes da fruta para a formação de pomares na área mantida pela instituição, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

“A ideia é produzir frutos mais resistentes e saborosos para, no futuro, com as sementes, fazermos a refloração de áreas voltadas para a produção comercial, gerando uma nova alternativa de renda para os agricultores”, explica Kratz, que coordena o projeto.

Curitiba tem área estratégica para pesquisas da gabiroba do campo

⁠⁠⁠A ocorrência da gabiroba do campo na estação do bairro Alto Boqueirão, para os pesquisadores, é estratégica. Além de ser a mais próxima da universidade, no local o grupo conta com suporte de segurança da Guarda Municipal e apoio da Administração Regional do Boqueirão.

Gabiroba do campo está sendo pesquisada na Regional Boqueirão, em Curitiba. Foto: Ricardo Marajó/SECOM

“O local fica a cerca de meia hora do nosso campus, no Jardim Botânico, o que torna fácil acompanhar o desenvolvimento e a frutificação da planta”, explica a pesquisadora. No Paraná, há outras duas áreas de pesquisa: uma em Vila Velha, nos Campos Gerais, e outra na Mata do Uru, na Lapa.

Gabiroba do Campo

Um pé adulto de gabiroba do campo é uma espécie arbórea de grande porte, que demora para frutificar e tem grande potencial econômico. Mede cerca de 2 metros e produz frutos pequenos, redondos e amarelos.

Além de poder ser consumida in natura, a polpa se destina à produção de sucos e geleias. Isso, porém, não é tudo: por meio da possibilidade de fornecer óleos essenciais, a gabiroba do campo também desperta o interesse da indústria farmacêutica.

A unidade Teresa Urban é uma das duas estações ecológicas de Curitiba. A outra fica no Uberaba e se chama Estação Ecológica do Cambuí.