Obras em bairro de Curitiba bloqueiam ruas e alteram itinerários de ônibus

A Prefeitura de Curitiba iniciará mais uma etapa de requalificação no bairro Xaxim. As obras integram o projeto do Novo Inter 2 e vão provocar bloqueio no cruzamento das ruas Antônio Rebellato e Humberto Ciccarino a partir das 9 horas da próxima segunda-feira (07).

O bloqueio aos motoristas será de aproximadamente 30 dias. Também haverá alteração nos itinerários de duas linhas de ônibus.

O local estará sinalizado pela empresa executora da obra e os motoristas devem redobrar a atenção ao circular pelo local.

A intervenção na Antônio Rebelatto acontece ao longo de 816 metros, entre as ruas Francisco Derosso e Cleto da Silva, e inclui a substituição do antigo asfalto por pavimento de concreto, calçadas acessíveis, modernização da drenagem, nova iluminação pública e paisagismo.

Obras em Curitiba alteram trajeto de linhas de ônibus no Xaxim

Duas linhas de ônibus terão desvios a partir de segunda-feira (07) por conta de bloqueios para execução de obras do projeto Novo Inter 2 na Rua Antônio Rebelatto e no cruzamento com a Humberto Ciccarino, no Xaxim. A linha 512 – Itamarati fará desvio pelas ruas Hipólito da Costa e Paulo Setúbal, ambos os sentidos.

Já a linha 513 – Hauer/Boqueirão terá desvio pelas ruas Hipólito da Costa, Paulo Setúbal e Evaristo da Veiga, ambos os sentidos. Confira mais informações sobre as mudanças nas linhas.

Lote 3.1 das obras do Novo Inter 2

As melhorias fazem parte do pacote 2 do Lote 3.1, que prevê a requalificação de cerca de 5 quilômetros em 13 ruas do Xaxim. O objetivo é adequar o traçado para receber o Novo Inter 2, com faixas preferenciais ou exclusivas para ônibus, e melhorar também o entorno, com obras estruturais em vias que ainda não tinham infraestrutura adequada.