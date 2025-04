3ª Corrida da Polícia Federal altera trânsito em Curitiba neste domingo

Neste domingo (06), será realizada a 3ª Corrida da Polícia Federal em Curitiba. Para garantir a segurança dos competidores e a fluidez no trânsito, haverá intervenções em ruas a partir das 5 horas.

A largada da prova será às 7 horas do Estádio Durival Britto e Silva (Avenida Dr. Dário Lopes de Santos), no Jardim Botânico, com término estimado para 8h30. A previsão é que três mil pessoas participem do evento, que conta com percursos de 10 km, 5 km, 2 km (caminhada) além da caminhada kids.

Os atletas compartilharão as vias com os veículos e o trânsito fluirá nas faixas à esquerda. Haverá bloqueio total apenas durante a largada da prova. Monitores do evento farão a orientação no local e agentes da Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) atuarão no monitoramento da região.

Trajeto da Corrida da Polícia Federal

No percurso de 10 km, o trajeto passa pelas seguintes vias: Dário Lopes de Santos (segue até o final sentido botânico e retorna), Annette Macedo, Dr. Corrêa Coelho, Dário Lopes dos Santos, Comendador Franco, Engenheiros Rebouças, Conselheiro Laurindo, com chegada na Dário Lopes dos Santos. Nesta modalidade, os competidores irão realizar duas voltas pelo mesmo trajeto.

Já no trajeto de 5 km os participantes vão passar pela Dário Lopes dos Santos, Annette Macedo, Dr. Corrêa Coelho, Dário Lopes dos Santos, Comendador Franco, Engenheiros Rebouças, Conselheiro Laurindo e, por fim, Dário Lopes dos Santos.

A caminhada de 2 km passará pela Dário Lopes dos Santos, Comendador Franco, Engenheiros Rebouças, Conselheiro Laurindo e Dário Lopes dos Santos.

Desvios de ônibus para corrida de rua em Curitiba

Seis linhas de ônibus terão desvios na região do bairro Rebouças, das 6h às 11h, por conta dos bloqueios de trânsito para a realização da 3ª Corrida da Polícia Federal. São elas: 461-Sta Bárbara, 462-Petrópolis; 463-Solitude; 464-A.Munhoz/Jd. Botânico; 465-Erasto Gaertner e 466-Estudandes. Mais informações no site da Urbs.⁠⁠⁠⁠