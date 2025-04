Médica que atende pelo SUS em Curitiba dá show no Domingão do Huck

Uma médica do posto da Unidade de Saúde do bairro Barreirinha, em Curitiba, arrebentou no programa Domingão do Huck, na Rede Globo. A apresentação musical foi exibida no domingo (06) no quadro “3 Minutos para Brilhar”. Jaqueline Midori Okada, é médica de família da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

Jaqueline foi parar no famoso programa de televisão depois que a colega Larissa Volski, médica do SUS, a inscreveu no quadro em segredo. A amiga enviou vídeos para a produção mostrando a doutora Jaqueline soltando a voz em karaokês e festas privadas. No Domingão, a médica “cantora” se apresentou com uma canção de Lady Gaga

“Foi incrível, foi algo fora desse mundo. Eu consegui mostrar quem eu sou, aquilo que estava guardado aqui dentro. Pouca gente sabia que eu cantava, mesmo aqui no trabalho. E eu consegui me soltar e me expressar e estou muito feliz. Isso mudou a minha vida porque eu estou mais corajosa, menos envergonhada e quero que a música faça mais parte da minha vida de agora em diante”, comemorou Jaqueline.

Quanto ao futuro, a médica não descarta dar mais atenção ao lado cantora. “Quero encontrar uma forma de cantar em eventos e casamentos, desde que isso não traga conflitos na minha profissão de médica. Sempre foi meu sonho ser servidora pública e trabalhar para a população que mais necessita. Saúde é um direito da população. Mas eu gostaria de ter muito as duas coisas juntas, a medicina e a música”, completou Jaqueline.

“Foi incrível, foi algo fora desse mundo. Eu consegui mostrar quem eu sou, aquilo que estava guardado aqui dentro”, disse Jaqueline. Foto: Reprodução/Globo.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉