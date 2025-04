Vinada Cultural de Curitiba vai voltar em 2025 em projeto ambicioso

O prefeito Eduardo Pimentel deu o primeiro passo para trazer de volta um dos eventos gastronômicos mais queridos pelos curitibanos. Em reunião realizada nesta sexta-feira (04) no Paço Municipal, Pimentel recebeu representantes do Bom Gourmet para iniciar as tratativas do retorno da Vinada Cultural.

A proposta é ambiciosa: integrar o evento ao Plano de Redesenvolvimento do Centro de Curitiba, lançado em fevereiro deste ano. A ideia é que a edição de 2025 aconteça no coração da cidade, reforçando os esforços de revitalização da região central.

Prefeito Eduardo Pimentel recebe Andrea Sorgenfrei

e Milena Prado, da

Revista Pinó, e conversa sobre o retorno da Vinada Cultural. Foto: Pedro Ribas/SECOM

“O retorno da Vinada Cultural representa uma oportunidade de valorizarmos a gastronomia local e de atrairmos as famílias para o Centro de Curitiba, dentro do esforço contínuo de revitalização da região”, declarou o prefeito. Pimentel também expressou o desejo de incluir o evento no calendário oficial da cidade, garantindo sua integração com outras ações culturais e urbanas em andamento.

A reunião contou com a presença de Andrea Sorgenfrei, diretora da Revista Pinó, e Millena Prado, Head do GazzConecta, da Gazeta do Povo. Pelo lado da prefeitura, participaram Marc Sousa, secretário municipal de Comunicação Social, e Tatiana Turra, assessora especial do prefeito.

Um gostinho da tradição curitibana

Nascida em 2013, a Vinada Cultural se tornou rapidamente um dos eventos mais populares de Curitiba. O festival celebra o clássico cachorro-quente curitibano com vina, uma iguaria local, e oferece uma programação musical diversificada.

Ao longo dos anos, o evento conquistou o coração dos curitibanos, ocupando espaços icônicos da cidade como o Passeio Público, a Praça Afonso Botelho e a Pedreira Paulo Leminski. A última edição, realizada em 2019, atraiu cerca de 20 mil pessoas, demonstrando o apelo massivo do evento.

O retorno da Vinada Cultural em 2025 promete não apenas satisfazer o paladar dos curitibanos, mas também contribuir para a revitalização do centro da cidade, unindo gastronomia, cultura e urbanismo em uma experiência única.