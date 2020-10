A segunda edição do VinaBurger Bom Gourmet começou nesta quinta-feira (1º), com opções de hambúrgueres a R$ 15, alguns deles com direito à batata-frita ou rústica e molhos da patrocinadora Heinz. A maioria dos 17 estabelecimentos participantes do festival apresenta sanduíches criados de forma exclusiva para o evento.

O VinaBurger Bom Gourmet vai até o dia 11 de outubro. Para pedir, é só acessar www.vaidevina.com.br ou baixar o aplicativo do Vina. A taxa de entrega é grátis no raio de três quilômetros da casa do cliente.

Confira o cardápio desta edição do VinaBurguer Bom Gourmet:

Burger Beast

Opção 1 – Angus Beast (pão australiano, delicioso smash burger angus 120g, queijo cheddar, bacon. Acompanha batata rústica com molho secreto do chef).

Opção 2 – Angus Salad (pão australiano, burger de angus 120g, queijo muçarela, alface, tomate e cebola roxa. Acompanha batata rústica com molho secreto).

WRK

Opção 1 – Costela (pão brioche com gergelim, burger de costela, maionese artesanal, barbecue, molho cheddar, bacon e cebola roxa).

Opção 2 – Salad Burger (pão brioche com gergelim, burger de fraldinha, maionese artesanal, queijo, cebola roxa, alface e tomate).

Fuck the Diet

Opção 1 – Bacon é Vida (pão, hambúrguer 150g, muito cheddar cremoso, bacon em tiras e maionese).

Opção 2 – 2º Salad Fresh (pão, hambúrguer 150g, maionese, queijo muçarela, alface americana, tomate frescos e cebola roxa).

U.S Burger

Opção 1 – San Diego (pão brioche, hambúrguer bovino, maionese e queijo prato).

Opção 2 – Buffalo (pão brioche, hambúrguer de frango com bacon, maionese, queijo prato, alface americana, fatias de tomate, ovo cozido e molho sweet chilli).

O Aviador Burger

Opção 1 – Turbo Hélice (pão brioche, maionese especial, alface americana, burger de angus 160g, tomate, muçarela e bacon).

Opção 2 – Flap (pão brioche, maionese especial, burger de angus 160g, cheddar fatiado, ketchup, mostarda, cebola roxa picada e pepino).

Butcher Burguer

Opção 1 – Porco Havaiano (burger suíno 140g, queijo prato, rodela de abacaxi, rúcula e molho de mostarda e maracujá).

Opção 2 – Smash Feliz (smash burger de 90g, picles, cebola, tomate, alface, ketchup e mostarda).

Pulperiando

Opção 1 – Xis Gaúcho (pão de 18 cm, hambúrguer artesanal de 190g, ovo, queijo, presunto, cebola dourada, alface, tomate, milho, ervilha, maionese da casa, ketchup e mostarda).

Opção 2 – Rústico (pão tipo australiano, 100g de costela fogo de chão desfiada, cream cheese, maionese da casa, alface americana e tomate cereja).

Leopoldo

Opção 1 – Promotor (Hambúrguer artesanal de 130g, geléia de pimenta, cheddar, alface americana e cebola caramelizada. Acompanha onion rings 90g).

Opção 2 – Sniper (Hambúrguer artesanal de 130g, pão macio, cream cheese e farofa de bacon).

Hangar 7

Opção 1 – B-29 (smash burger com queijo cheddar e bacon crispy no pão australiano. Acompanha porção de batata frita).

Opção 2 – Bell X-1 (smash burger com queijo prato, alface, tomate e maionese especial no pão brioche. Acompanha porção de batata frita).

Mein Burger Hessel

Opção 1 – Italienisch Burger (pão australiano, maionese da casa, hambúrguer de frango 130g, queijo provolone, rúcula e tomate seco).

Opção 2 – Triplo Cebola (pão brioche, maionese da casa, hambúrguer 100% bovino 130g, fatia de cheddar, cebola caramelizada, anéis de cebola e cebola crispy).

Mavy Pub

Opção 1 – Smash Burger (pão assado na hora, molho billy jack, burger artesanal, bacon crocante, cebola caramelizada e queijo cremoso).

Opção 2 – Mavy Sweet (pão australiano, molho billy jack, cebola caramelizada, smash burger bovino 100g, melado de cana de açúcar e queijo cremoso).

Burguer Bar

Opção 1 – Crocodilo Dundee (pão, maionese especial, hambúrguer 150g, molho cheddar e cebola chapeada. Acompanha maionese especial da casa).

Opção 2 – X-Men (pão, maionese especial da casa, hambúrguer 150g de frango com bacon, cream cheese, queijo tipo cheddar e rúcula. Acompanha maionese especial da casa).

HNF Hamburgueria

Opção 1 – Slider Cebola Suprema (pão brioche, maionese picante HNF, slider 120g (hambúrguer acebolado), queijo muçarela, barbecue e cebola crispy).

Opção 2 – Cheddar com Bacon (pão, maionese HNF, hambúrguer artesanal 120g, cheddar cremoso e fatias de bacon).

Opa Burger

Opção 1 – Opa Salada (pão australiano ou brioche, hambúrguer artesanal bovino 150g, maionese da casa com alho ou tradicional, queijo prato ou cheddar, alface americana e tomate).

Opção 2 – Opa Veg Salada (pão, hambúrguer do futuro (imita carne mas é feito de plantas), maionese (escolher entre vegana e não vegana), queijo vegetal cremoso (marca queijoquinha ou opção de queijo prato ou cheddar), alface americana e tomate.

We Are Smash

Opção 1 – Double Smash Bacon (pão brioche, dois smash burgers de 100g, bacon, cebola caramelizada, o dobro de queijo cheddar e maionese da casa).

Opção 2 – Double Classic Smash (pão brioche, dois smash burgers de 100g, o dobro de queijo cheddar, alface, tomate e maionese da casa).

Hambúrguer Alemão

Opção 1 – Leipzig (pão riviera, carne 100% bovina 150g, maionese temperada e queijo cheddar).

Opção 2 – Bremen (pão brioche, carne 100% bovina 150g, maionese temperada, geléia de pimenta e queijo coalho).

Truck Petiscaria

Opção 1 – Ultra Smash Duplo Bacon (pão, maionese da casa, dois hambúrgueres de 50g, queijo muçarela e tiras de bacon).

Opção 2 – Ultra Smash Duplo BBQ (pão, molho BBQ da casa, dois hambúrgueres de 50g e queijo muçarela).

Até o dia 11 de outubro, você pode fazer o seu pedido nos restaurantes participantes do VinaBurger pelo smartphone ou acessando o site www.vaidevina.com.br.