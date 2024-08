Companhia de dança internacional faz apresentação única em Curitiba

Considerado um gênio das artes coreográficas e apaixonado pela dança e pelo Brasil, David Parsons está de volta ao Brasil após um hiato de 16 anos. Em Curitiba, a companhia se apresenta no dia 20 de agosto, no Teatro Guaíra, às 21h. Os ingressos estão à venda, pelo Disk Ingressos, a partir de R$ 100.

Para marcar seu retorno aos palcos brasileiros, ele apresentará um espetáculo que reúne seis diferentes peças – desde dois de seus maiores clássicos até três coreografias inéditas no Brasil. O público também poderá conferir ‘Nascimento’, peça criada por Parsons para celebrar o Brasil e a arte do gênio Milton Nascimento.

Apresentada pelo Ministério da Cultura e pelo Bradesco Seguros, com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a turnê da Parsons Dance é uma realização da DELLARTE, em parceria com o Ministério da Cultura e o Governo Federal – União e Reconstrução.

Além de Curitiba, acontecem apresentações em São Paulo, no Teatro Bradesco, nos dias 14 e 15 de agosto, e Rio de Janeiro (Cidade das Artes), nos dias 24 e 25 de agosto.

>>> Curitiba que é um celeiro de bons dançarinos. Olha essa notícia sobre a apresentação de alguns artistas no Teatro Guaíra

Nos últimos 39 anos, o coreógrafo David Parsons tem feito seu público rir e chorar com sua companhia de dança. A principal razão pela qual a Parsons Dance, sediada em Nova York, tem conseguido fazer isso é o amor do coreógrafo pela vida.

“Sou um coreógrafo que gosta de se conectar com as pessoas”, diz Parsons, ex-membro da mundialmente renomada Paul Taylor Dance Company. “Uma das coisas que aprendi com Paul Taylor é que a humanidade é imensa. Há muito a fazer, e gosto de olhar para a dança de diferentes maneiras.”

+ Leia também: Bar do Alemão comemora 45 anos com concurso de chope

A Parsons Dance é conhecida por sua incrível fisicalidade e virtuosidade. “Gosto de levar o público por uma experiência emocional e criar impressões que ninguém jamais esquece”, completa o coreógrafo.

A visão única de Parsons, saudado pelo New York Times como “um dos grandes impulsionadores da dança moderna”, e o trabalho enérgico e atlético desenvolvido em mais de 75 obras que fazem parte de seu repertório, garantiram à companhia um lugar de destaque no panorama da dança mundial. A Parsons Dance já se apresentou nos cinco continentes e em 445 cidades de 30 países.

Em um espetáculo que mistura o clássico e o moderno, flertando com o pop, o público irá assistir a duas obras marcantes de seu repertório: “Wolfgang”, coreografada por Parsons para a Sinfonia nº 25 em sol menor de Mozart, mas com uma energia emocionante e moderna, e “Caught”, considerada uma das mais emblemáticas peças da companhia.

+ Leia mais: Teatro Guaíra abre agenda para eventos, formaturas e shows até abril de 2025

Além dessas, três coreografias serão apresentadas pela primeira vez no Brasil: “Balance of Power”, uma dança eminentemente percussiva, de 2020, já considerada um dos solos mais icônicos da Parsons Dance; “The Shape of Us”, um número com passos desafiadores onde Parsons explora a conexão com a música da banda experimental Son Lux; e “JUKE”, uma peça vibrante do coreógrafo Jamar Roberts, um veterano do Alvin Ailey American Dance Theater, criada com a música de Miles Davis.

A turnê brasileira também inclui “Nascimento”, a maior do espetáculo e a mais emblemática para o público brasileiro, por ser uma homenagem ao país, criada sobre uma música de nosso Milton Nascimento. Quando criou a coreografia, que já foi apresentada em todo o mundo, Parsons explicou que ela refletia as sensações de um norte-americano sobre o que viu no Brasil: “um pouco dos ritmos e cores da música e do povo brasileiro”, definiu ele.

Parsons Dance

Fundada em 1985 pelo aclamado dançarino David Parsons e pelo designer de iluminação Howell Binkley, vencedor do Tony Award por seus designs de iluminação em Jersey Boys (2006) e Hamilton (2016), a PARSONS DANCE é considerada uma das principais companhias de dança contemporânea de todo o mundo.

David Parsons teve uma carreira notável, inovando e desenvolvendo a destreza física e a habilidade técnica na dança moderna. Tendo passado seus primeiros anos treinando como ginasta e lutador, os talentos atléticos de Parsons já haviam surgido. Sua mãe o matriculou em aulas de dança de verão aos nove anos e, aos 17, ele estava a caminho de Nova York para estudar na The Ailey School, onde recebeu uma bolsa de estudos.

Em Nova York, Parsons foi aprendiz do celebrado dançarino/coreógrafo Paul Taylor, antes de ingressar na Paul Taylor Dance Company como dançarino principal. Ele passou a se tornar artista convidado do New York City Ballet, passando seus verões em turnê com MOMIX e se apresentando para Mark Morris e Mikhail Baryshnikov nas primeiras turnês do White Oak Dance Project.

A Pearsons Dance se apresenta no dia 20 de agosto, no Teatro Guaíra, Rua Conselheiro Laurindo 175 – Centro. Abertura da casa será as 20h e o show às 21h. Os ingressos variam de R$ 100,00 a R$ 200,00, de acordo com o setor e modalidade escolhidos. As vendas acontecem neste link!

Encarou a bronca! Mãe enfrenta sozinha sistema de trens em Curitiba após quase tragédia! É tranqueira! Terreno baldio problemático perto de casa? Como solucionar? Qual critério? Curitiba tem garis em áreas privilegiadas da cidade! E seu bairro?