Bar do Alemão comemora 45 anos com concurso de chope

Em outubro, o Bar do Alemão Restaurante Schwarzwald, comemora 45 anos de história e as comemorações já iniciaram. Durante todo o mês de agosto o tradicional bar de Curitiba está realizando um concurso para eleger o novo chopp Märzen da casa. Para escolher o ideal, um júri especializado foi escolhido e todos os clientes convocados.

Jorge Tonatto, gerente, explica que a ideia do concurso surgiu para trazer um novo chope para o bar em comemoração aos 45 anos. Ele ainda quer promover uma ação para dar visibilidade aos cervejeiros artesanais do Paraná. “Convocamos os produtores de cerveja artesanal paranaenses para esse desafio: criar uma receita para o chope Märzen da casa. Esse tipo de cerveja é tradicionalmente alemã e ainda não tínhamos em nosso cardápio”, conta.

Cervejarias querem vencer o concurso

Nove cervejarias se inscreveram no concurso. As amostras de cada chope estão sendo colocadas para degustação e avaliação no Bar do Alemão às terças-feiras de agosto. “A cada terça-feira um júri especializado degusta algumas amostras, todas sem identificação, e dá sua nota. E estamos abrindo também essa possibilidade para os clientes do bar”, afirma Tonatto. Quem quiser passar por essa experiência basta pedir o Combo Harmonização. Ele vem com duas amostras + porção de bockwusrt, bratwusrt, morcela, leberkäse, queijo de porco e batata rústica. O valor total é de R$ 30 individual e R$ 50 para duas pessoas. Os clientes que pedirem o combo receberão uma cédula de votação para darem sua opinião.

Todas as amostras serão sorteadas às cegas e julgadas apenas uma vez em uma das seguintes datas: 06, 13, 20 ou 27 de agosto. Das 18:30 às 20:30 pelos jurados e das 19:00 às 22:00 pelos clientes. O voto dos jurados especializados tem peso de 80% da nota. A avaliação dos clientes tem 15% de peso, e ainda a população poderá votar pela internet nas enquetes promovidas pela página do bar. Essa última modalidade contará como 5% do peso total da nota de cada cerveja.

No dia 31, os 1°, 2° e 3° Lugares serão revelados com base nas pontuações recebidas na somatória das três notas do concurso. A cerveja com maior pontuação total receberá o 1° Lugar. Como prêmio, produzirá em sua própria cervejaria 2.000 litros da cerveja ganhadora. A ganhadora será vendida como cerveja oficial do Bar do Alemão durante a Oktoberfest no mês de outubro.

O Concurso de Märzen é uma parceria entre o Bar do Alemão e a PROCERVA – Associação das Microcervejarias do Estado do Paraná. Também tem apoio da ACervA-PR- Associação dos Cervejeiros Artesanais do Paraná.

Sobre o Bar do Alemão

O Bar do Alemão é um bar e restaurante tradicional localizado no centro histórico de Curitiba. Em 2024 completa 45 anos de história. Possui capacidade para 725 pessoas e recebe clientes do mundo todo. Com decoração rústica, é fiel às suas origens. O bar recria a atmosfera das tabernas mais tradicionais da Alemanha – a cozinha que prepara os pratos da culinária germânica.

O Chopp Submarino é a criação mais famosa da casa. As canequinhas são personalizadas com diversos temas durante o ano todo, sempre exaltando datas comemorativas, projetos culturais e temas da atualidade. Essas canequinhas podem ser levadas pelos clientes como souvenir, que costumam montar uma coleção própria. Além de chopp, o bar possui uma carta de cervejas especiais e artesanais.

Há 8 anos fundou-se o primeiro Fã-clube oficial paranaense do Clube Alemão de Futebol Bayern de Munique. Os torcedores contam com um espaço exclusivo no bar para assistir aos jogos. Nesse espaço além da decoração inspirada no clube, estão expostas diversas camisas do Bayern de Munique autografadas por seus jogadores.

O bar também é conhecido como “bar casamenteiro”, já serviu como cupido para diversos casais. O local conta com uma ponte de amor, onde os apaixonados podem deixar seu cadeado, registrando seu amor.

Serviço

Concurso De Märzen 2024 – Bar Do Alemão e Procerva

Todas as terças-feiras de agosto, das 18h às 22h

Rua Dr Claudino dos Santos, 63 – São Francisco.

