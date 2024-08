Projeto Samba de Bamba apresenta João Cavalcanti no Teatro da Caixa

A CAIXA Cultural apresenta o músico e compositor João Cavalcanti como terceira atração do projeto Samba de Bamba. A apresentação acontece na próxima terça-feira, dia 13, às 20 horas, no teatro da CAIXA Cultural Curitiba (R. Conselheiro Laurindo, 280 – Centro). Na ocasião, o sambista, acompanhado por Alaan Monteiro (bandolim) e Gabriel de Aquino (violão), vai mostrar, pela primeira vez ao público curitibano, o show “Samba Conjugado”.

Com quase 25 anos de carreira e uma discografia de 12 álbuns em que participa como artista (que lhe valeram três Prêmios da Música Brasileira e uma indicação ao Grammy Latino), João Cavalcanti vai relembrar os sambas gravados pelo Casuarina, grupo que fez parte por 16 anos.

Além disso, temas de seus discos solo – “Placebo” (2012), “Garimpo” (2018) e “Samba Mobiliado” (2019) – e temas gravados em Desengaiola (2022), álbum audiovisual feito em parceria com Alfredo Del Penho, Moyseis Marques e Pedro Miranda, indicado ao Grammy Latino e que ganhou o Prêmio da Música Brasileira 2023. Os ingressos estão esgotados.

Oficina gratuita

Na quarta-feira (14), às 15 horas, o projeto Samba de Bamba oferece a Oficina Samba Reciclado na Sala de Oficinas da CAIXA. Na ocasião, o músico Marcel Cruz vai ensinar como confeccionar instrumentos de percussão a partir de material descartável.

Durante a aula os alunos vão construir com garrafas pet, embalagens de iogurte, tampinhas metálicas e garrafinhas de long neck quatro instrumentos criativos e reciclados. São eles: ”Chocalhute”, “Recopet”, “Roncar de tampinhas” e “Longagogo”. A atividade é aberta ao público acima de 14 anos.

As vagas são gratuitas e limitadas e podem ser feitas pelo link: Oficina Samba Reciclado.

Marcel Cruzé músico, ator e produtor cultural. Formado e licenciado em Música pela UFPR. Atua como músico profissional desde 1999. Participa e já participou de diversos projetos na área sendo, desde 2010, um dos responsáveis pelo bloco Sacis e Garibaldis. Durante quatro anos fez parte do grupo “Construindo a Música” voltado para a construção de instrumentos a partir de material reciclável e/ou sustentável.

Samba de Bamba

Após três apresentações com ingressos esgotados, o curador e coordenador geral do projeto, Rodrigo Browne, acredita que a nova edição do Samba de Bamba está alcançando seu objetivo com sucesso. Ele explica que a proposta do projeto é proporcionar ao público de Curitiba um encontro inédito do público da cidade com artistas que chegam pela primeira vez na CAIXA Cultural de Curitiba para apresentar seu trabalho.

Browne conta que cada convidado do projeto tem o compromisso de apresentar no repertório, composições que respeitam o nosso passado cultural e que, ao mesmo tempo, renovam o samba com qualidade. “Até dezembro, além desse show, vão acontecer mais cinco apresentações e cada artista convidado virá acompanhado com seus músicos. É importante acompanhar as redes sociais da CAIXA para saber quando começa a venda na bilheteria e garantir seus ingressos”.

A próxima atração do projeto é o sambista Marcelo Menezes, no dia 03 de setembro.

