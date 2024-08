Bar especialista em churrasco abre nova unidade em Curitiba

O pub que mudou a forma de servir churrasco em Curitiba vai ganhar mais uma unidade na cidade: a partir de agosto, o bairro Bacacheri recebe o terceiro Bar do Açougueiro na capital paranaense. Localizado na Rua Holanda, 87, a unidade conta com as mesmas características rústicas típicas do bar desde a inauguração da primeira operação, no Água Verde, em 2020. A data de inauguração será divulgada em breve.

“Para nós, é uma alegria e uma realização muito grande levar o Bar do Açougueiro, que desde sua abertura conquistou os curitibanos e rapidamente se tornou um point da cidade, para uma região tão importante de Curitiba, como é o Bacacheri”, afirma José Araújo Netto, que é sócio-fundador do bar em conjunto com os empresários Everton Nishii, Marco Salgado e Priscila Vidal.

De acordo com José, o bairro localizado na região nordeste de Curitiba também foi escolhido por atender a outras regiões da cidade e até a região metropolitana. “O Bacacheri é destino para quem mora em outros bairros ao redor, como Cabral, Boa Vista, Santa Cândida, Bairro Alto, Atuba, Tingui, Jardim Social e até Colombo, por exemplo. Além disso, muitos clientes que residem nessa região tinham que atravessar a cidade para poder curtir o nosso bar e com essa nova unidade, passamos a atender melhor esse público”, complementa.

O empresário explica que o cardápio também segue a mesma essência das outras unidades, com carnes nobres grelhadas na hora, drinks especiais, chopes artesanais e cerveja de garrafa. “Para nós, é fundamental manter a essência de um churrasco descomplicado, garantindo uma experiência aconchegante para nossos clientes, sem nunca abrir mão da qualidade dos produtos”, afirma Zé, como é conhecido na cidade.

Inauguração na pandemia e expansão

O bar inaugurou no ápice da pandemia de 2020 e mesmo assim, não só sobreviveu, como caiu nas graças do público. “Foi um momento desafiador. Planejávamos a abertura desde 2019, estava tudo certo e tudo pronto. Já havia uma expectativa em torno da operação e estávamos muito animados. A pandemia veio e com ela os aprendizados necessários para seguir em frente. Superamos essa fase e hoje celebramos esse bar tão querido pelos curitibanos”, destaca.

O sucesso da operação levou os empresários a abrir uma segunda unidade, localizado no bairro Batel, próximo da Praça da Espanha. “Inauguramos essa operação em 2022 e desde então ela tem tido uma performance acima das expectativas”, destaca José. Agora com a abertura do bar no Bacacheri, José afirma que a atenção será direcionada para a nova unidade, com o objetivo de garantir o mesmo sucesso das outras operações.

