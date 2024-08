Depois de uma pausa de cinco anos, a dupla Victor e Leo voltou aos palcos com o mesmo sentimento de outrora: entregar o melhor ao público. Nesta sexta-feira (09), será a vez de Curitiba receber a dupla com um aguardado show no Teatro Positivo, a partir das 21h15. Os ingressos já estão à venda, a partir de R$ 300, via Disk Ingressos.

Em 2018, Victor & Leo decidiram dar uma pausa na carreira. Desde então, os fãs da música sertaneja aguardavam o retorno dos irmãos aos palcos. Criteriosos, entendem ser este o melhor momento para isso acontecer: estão preparando um mega espetáculo, com um repertório formado por sucessos já consagrados pelo público e por seis novas canções.

Desde a decisão de retomar a carreira, os irmãos têm sido incansáveis ao dividirem o tempo entre os ensaios, novos arranjos e composições. Victor & Leo também estão à frente da gestão dessa nova turnê e de todas as decisões. Detalhistas, querem imprimir em cada aspecto do show a essência da dupla.

O extenso repertório de sucesso mescla o sertanejo raiz e romântico com o folk. Ao todo, são 14 CDs, 5 DVDs, 2 Blu-rays e 2 DVDs documentários. A dupla celebrou 7 indicações ao Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja; venceram em 2013, com “Ao Vivo em Floripa”.

A produção local é da MCA Concerts. O Teatro Positivo fica na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido. Ingressos podem ser adquiridos aqui!

