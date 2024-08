Festival inédito de Cinema na RMC vai exibir 40 filmes de graça

Entre os dias 09 a 17 de agosto, acontece a primeira edição do Festival de Cinema de Colombo, FECICO, que vai reunir em nove dias de programação 40 filmes selecionados, sendo 32 curtas metragens e 8 longas. As exibições acontecerão no CEU das Artes em Colombo, e serão divididas entre duas Mostras Infantis, Mostra Paranaense e Competitivas de Curtas e Longas nacionais.

“O FECICO, Festival de Cinema de Colombo, foi criado com a intenção de formação de público. Além disso, temos como objetivo mostrar a potência do cinema independente brasileiro. Eu como um grande apaixonado pela sétima arte e também como realizador, fico muito feliz por trazer a cidade que eu moro, o festival, que é o primeiro do gênero da cidade e que vai reunir produções de diferentes regiões do Brasil”, comentou Lennon Augusto, diretor de produção.

Com três categorias competitivas, duas mostras de curtas e a de longa, os filmes serão avaliados por um júri técnico em diversas categorias. O público também terá a oportunidade de escolher o filme preferido. Todos os curtas metragens da programação estarão concorrendo ao prêmio do júri popular, assim como os filmes paranaenses.

Além das exibições que são gratuitas, o público vai poder participar de atividades paralelas, como oficinas e palestras que têm como objetivo promover discussões e reflexões sobre o cinema independente produzido no país. “Toda a programação é gratuita, inclusive as atividades de formação, como as palestras que irão discutir desde a captação de som a estrutura dramática de longa metragem.Já nas oficinas, que serão online, o público terá a oportunidade de ter um conhecimento mais aprofundado na criação de roteiro e crítica audiovisual”, lembrou Lennon.

O filme de abertura do 1º Festival de Cinema de Colombo, será o longa Dois Caipiras em Colombo, de 2024, do cineasta Samuel Rocha. A mais nova produção é uma sequência do filme Família Cafundó, lançado em 2010. O filme, conta a história dos irmãos Cláudio e Chiquinho, que saem do interior para viver com o tio na cidade grande. Com inspirações nas comédias caipiras de Mazzaropi, o autor busca desenvolver sua obra de maneira leve e cativante. Além disso, o filme faz com que o cidadão colombense consiga ver sua cidade representada na tela, conferindo um grande valor artístico-cultural para o município.

O Festival de Cinema de Colombo foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.

Serviço

Festival de Cinema de Colombo

Quando: 9 a 17 de agosto

Onde: CEU das Artes de Colombo – Rua Vicente Machado nº 40, Jardim Eucaliptos

Programação gratuita @fecicolombo

