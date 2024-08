Teatro Guaíra abre agenda para eventos, formaturas e shows até abril de 2025

O Centro Cultural Teatro Guaíra abriu a agenda para uso de seus auditórios em 2025. Produtores de shows e espetáculos, formaturas e demais eventos externos já podem consultar a disponibilidade para o primeiro quadrimestre do ano que vem.

Os quatro auditórios do complexo estão com datas disponíveis: Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão), Salvador de Ferrante (Guairinha), Glauco Flores de Sá Brito (Miniauditório) e Teatro José Maria Santos.

Como reservar

O procedimento para solicitar reserva de um dos auditórios é simples, basta seguir as orientações disponíveis na página oficial do Teatro Guaíra, na aba “Faça aqui seu evento”.

Em relação a formaturas, o presidente da comissão de formatura deverá encaminhar solicitação de reserva da data de seu interesse para o e-mail: pauta-cctg@cctg.pr.gov.br, informando qual o curso e quantos formandos.

Em relação aos shows, que tem aluguel de locação, é preciso enviar correspondência utilizando o Modelo de Solicitação informado no site. A solicitação é analisada pela direção do Centro Cultural Teatro Guaíra. Uma vez aprovada, a produção será informado sobre os procedimentos para a elaboração do contrato.

Shows e espetáculos em 2024

Apenas no primeiro semestre deste ano o Guairão recebeu, além dos “eventos da casa” com Orquestra Sinfônica e Teatro Guaíra, o musical da Elis Regina, Chico César, Zeca Baleiro, Jorge Vercillo, Humberto Guessinger, tributo a Elton John e Arnaldo Antunes.

