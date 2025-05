Comida di Buteco 2025: Bar do Cláudio é o vencedor de Curitiba

Com a participação de 37 bares localizados em Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana (RMC), o grande vencedor do Comida di Buteco 2025 de Curitiba é o Bar do Cláudio, localizado no bairro Cajuru, na capital paranaense.

O estabelecimento ganhou o primeiro lugar com o petisco Porkpinion: kibe com carne de pernil, recheado com pinhão e pernil desfiado, acompanhado de molho de mostarda e requeijão e mel e geleia de pimenta.

Neste ano, os cinco primeiros lugares foram para bares de Curitiba, com boteco premiado pelo segundo ano consecutivo. O Quintal Maria Flor, localizado no Boa Vista, levou o terceiro lugar nesta edição de 2025. Em 2024 ficou com a segunda posição do concurso. No ano passado, o grande vencedor foi o Bom Bolinho, de São José dos Pinhais.

Confira os cinco vencedores do Comida di Buteco 2025 de Curitiba

1º lugar: Bar do Cláudio

Petisco concorrente: Porkpinion – Kibe com carne de pernil, recheado com pinhão e pernil desfiado, acompanha molho de mostarda e requeijão e mel e geleia de pimenta.

Endereço: Rua Niterói, 265 – | Cajuru, Curitiba – PR

2º lugar: Paparico Gastrobar

Petisco concorrente: Batata metida à besta!! – Carne bovina assada em panela de barro servida com batatas fritas e crosta de queijo.

Endereço: Rua Leão Sallum, 1240 – | Boa Vista, Curitiba – PR

3º lugar: Quintal Maria Flor

Petisco concorrente: Isso aqui tá bom demais – Costela bovina com mandioca, lascas de pinhão, acompanha cestinha de pão, molho de pimenta artesanal, banana flambada na manteiga com doce de leite caseiro, chantilly e canela.

Endereço: Rua Holanda, 1089 – | Boa Vista, Curitiba – PR

4º lugar: Botega Bar e Petiscaria

Petisco concorrente: Botequinho – Rabada refogada ao tempero mineiro, quiabo grelhado na manteiga acompanhado com polenta cremosa.

Endereço: Avenida Manoel Ribas, 7250 – | Santa Felicidade, Curitiba – PR

5º lugar: Baba Salim

Petisco concorrente: Awarma Salim – Carne fatiada servida com homus, cebola crispy e pão sírio

Endereço: Rua Amintas de Barros, 45 – Centro, Curitiba – PR

Nesta edição, cada estabelecimento preparou um petisco exclusivo ao preço fixo de R$ 35. As criações homenagearam a tradição dos botecos brasileiros.

Comida di Buteco

Celebrando 25 anos de criação neste ano, o Comida di Buteco nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje, o concurso está presente em todas as regiões do País com 45 cidades e cerca de 1.100 bares participantes fazendo parte.

A avaliação do concurso é feita pelos clientes, que preenchem uma cédula de votação em cada bar e também por jurados anônimos.

Vencedor de Curitiba e Região, o Bar do Cláudio disputa o título nacional com os melhores botecos de outras cidades participantes, avaliados por um júri especializado.