Vacina contra gripe estará disponível em espaços públicos de Curitiba

O vai e vem das temperaturas neste outono está deixando os curitibanos mais vulneráveis aos vírus respiratórios. Para facilitar o acesso à proteção, a Prefeitura de Curitiba disponibilizará a vacina contra a gripe para além das unidades de saúde, com pontos de vacinação em espaços públicos da cidade.

Nesta quinta-feira (22), quem passar pela Rua da Cidadania de Santa Felicidade poderá aproveitar para colocar a vacina em dia. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) estarão atendendo das 13h às 16h, na Rua Santa Bertila Boscardin, 213.

No domingo (25), a vacinação também estará disponível durante o Domingo no Centro, na tenda montada no calçadão da Rua XV de Novembro, entre a Praça Osório e o Bondinho.

A vacina oferecida pelo SUS é trivalente e protege contra três tipos de vírus: influenza B, influenza A H1N1 e influenza A H3N2 – justamente os mais circulantes e que podem evoluir para casos graves de síndromes respiratórias.

Cobertura da vacina contra a gripe está baixa em Curitiba

Desde o início da campanha, em 1º de abril, Curitiba aplicou quase 295 mil doses da vacina contra a gripe. Mas os números ainda preocupam: até 19 de maio, a cobertura do público prioritário (idosos, crianças de 6 meses a 5 anos e gestantes) estava em apenas 36%, bem abaixo da meta de 90%.

“As grandes oscilações de temperatura desta época do ano são propícias para a circulação dos vírus respiratórios, por isso, é preciso se vacinar o quanto antes, tendo em vista que após a aplicação da dose, a pessoa precisa de pelo menos 15 dias para ter imunidade contra a gripe”, alerta o diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira.

Embora qualquer pessoa com mais de seis meses possa receber a vacina, a SMS reforça a importância da imunização para os grupos mais vulneráveis: idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas.

Locais públicos que vão ter vacina da gripe

Já estão definidas as datas de aplicação da vacina da gripe nos seguintes locais:

Rua da Cidadania Santa Felicidade: quinta-feira, 22/5 , das 13h às 16h. Rua Santa Bertila Boscardin, 213

, das 13h às 16h. Rua Santa Bertila Boscardin, 213 Domingo no Centro: 25/5 , das 9h às 15h. Calçadão da Rua XV, entre a Praça Osório e o Bondinho.

, das 9h às 15h. Calçadão da Rua XV, entre a Praça Osório e o Bondinho. Rua da Cidadania Pinheirinho: terça-feira, 27/5 , das 8h30 às 16h. Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso

, das 8h30 às 16h. Av. Winston Churchill, 2.033 – Capão Raso Rua da Cidadania Boqueirão: quarta-feira, 28/5 , das 13h às 18h. Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão

, das 13h às 18h. Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão Rua da Cidadania Boa Vista: quinta-feira, 29/5, das 8h30 às 16h30. Av. Paraná, 3.600 – Bacacheri

A programação das próximas ações de vacinação em espaços públicos será divulgada nos próximos dias pela Prefeitura de Curitiba.