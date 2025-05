Construção histórica em Curitiba é restaurada para receber nova função

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Localizado na Rua Paula Gomes, nº 325, no bairro São Francisco, um edifício histórico de Curitiba está sendo restaurado para sediar o novo Centro de Referência Afro (Creafro) Enedina Alves Marques. Construído na primeira metade do século XIX, o imóvel estava abandonado.

O Creafro presta atendimento a vítimas de racismo, xenofobia e intolerância religiosa, além de promover grupos de discussão, palestras, oficinas e eventos voltados à valorização da população negra e das comunidades tradicionais. Com a nova estrutura, o serviço será ampliado, representando uma nova etapa na Política Municipal de Promoção da Igualdade Étnico-Racial.

Com dois andares e um sótão, o prédio contará com salas de uso múltiplo, setores administrativos, consultórios para atendimentos especializados, cozinha, banheiros acessíveis e uma plataforma elevatória. Atualmente, a obra encontra-se na fase de acabamentos, com instalação de forro de gesso e sistema de iluminação.

A parte estrutural já foi concluída, assim como os ambientes funcionais. Apesar de adaptações que estenderam o cronograma, a entrega está prevista para o segundo semestre deste ano. A construção é tombada como Unidade de Interesse de Preservação e integra o Inventário de Bens e Imóveis do Patrimônio Cultural do Município (Decreto 2044/2012).

Foto: Hully Paiva/SECOM Foto: Hully Paiva/SECOM

A iniciativa da prefeitura concilia dois objetivos: preservar um bem arquitetônico representativo da memória urbana de Curitiba e ampliar a atuação do Creafro, equipamento vinculado à Secretaria Municipal da Mulher e Igualdade Étnico-Racial.

Como parte do programa “Curitiba de Volta ao Centro”, o projeto mantém as características originais da edificação, conservando elementos estruturais e decorativos. Segundo o secretário municipal de Obras Públicas, Luiz Fernando Jamur, o plano foi ajustado para atender às necessidades específicas do Centro.

“O imóvel estava bastante deteriorado, com danos por cupins e umidade, mas conseguimos preservar a essência da construção, restaurando elementos originais como esquadrias e ornamentos da fachada”, explicou.

O projeto de restauro e ampliação foi elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e está sendo executado pela empresa Projete, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Obras Públicas, por meio do Departamento de Edificações.