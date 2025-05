Cinema de shopping em Curitiba promove sessão especial com filme e crochê

A segunda edição de um dos eventos mais criativos do Jockey Plaza Shopping está chegando. E olha, se você curte aquela combinação perfeita entre a sétima arte e o artesanato, pode comemorar. O Cine Craft, uma parceria entre a Cinépolis Vip, a Círculo Produtos e a crocheteira Dani Dalledon, vai acontecer no próximo dia 28 de maio, a partir das 19h30, nas salas 3 e 4 da rede.

O filme escolhido não poderia ser mais inspirador: “Invencível”, daqueles que a gente sai do cinema pensando na vida. Mas calma que tem muito mais! Essa experiência vai além da telona. Depois do filme, todos os participantes vão colocar a mão na massa – ou melhor, nos fios – para uma oficina de crochê super especial. A proposta é criar uma mitene, aquela meia-luva que é puro charme e utilidade nas estações mais frias.

O valor da experiência é R$ 98 e o pacote inclui:

ingresso para o filme

combo médio de pipoca e refrigerante

apostila com instruções impressa

Saquinho do projeto + fios para tecer e agulha de 5,5mm (O Aluno leva sua tesoura e agulha de tapeçaria)

As vagas são limitadas, afinal a ideia é proporcionar uma experiência aconchegante e personalizada. Para quem está começando no crochê, não precisa se preocupar. O evento é pensado para todos os níveis, desde iniciantes até quem já tem prática com as agulhas. O importante é estar disposto a se divertir e criar.

>>> Para participar, os interessados devem comprar o ingresso neste link.

Uma dica: mesmo quem nunca pegou em uma agulha de crochê pode se surpreender com o resultado.