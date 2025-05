Festival gastronômico mobiliza 48 estabelecimentos de Colombo; veja a lista

Uma disputa cheia de sabor. Vai até o dia 22 de junho a maior competição gastronômica de Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O Festicol Gourmet 2025 tem a participação de 48 estabelecimentos, entre bares, restaurantes, pizzarias e lanchonetes da cidade. Cada local escolheu uma receita para a disputa e o melhor será decidido por voto popular.

O preço da refeição é único: R$ 59,90. Praticamente todos os bairros da cidade têm concorrentes e o resultado da disputa – na verdade o próprio festival – vão ajudar a montar um mapa gastronômico da região, permitindo aos moradores e também aos turistas uma compreensão mais precisa do potencial de Colombo no turismo de gastronomia.

“Queremos apresentar aos colombenses, aos visitantes e também aos moradores da Região Metropolitana de Curitiba o que Colombo tem de melhor na culinária. Convidamos todos a prestigiarem o festival, consumindo nos estabelecimentos participantes e ajudando a eleger os grandes destaques da nossa gastronomia”, disse Osmair Posseban, secretário de Indústria e Comércio de Colombo, à Tribuna.

Entre as opções do Festicol está o prato do Chácara Quintal. Lá você encontra a tradicional Chuleta com Polenta na chapa (com queijo, ovo, fritas, arroz e salada), acompanhada de um cjope pilsen ou uma coca-cola 600 ml. Ou então uma tilápia inteira, acompanhada por um caldo de peixe delicioso, arroz e salada no Pesque e Pague Sítio do Zé.

Veja a lista de todos os participantes abaixo e os pratos que eles oferecem:

Pizzarias

● Verdadeira Pizzaria – São Gabriel: pizza grande + focaccia de ganache

● Giardino Pizzaria e Trattoria – Canguiri: pizza grande e vinho

● La Pizze Pizzaria – Guaraituba: pizza grande e vinho.

● Felicciano Forneria – Olaria: pizza grande + calzone de doce de leite

● Luna Rossa – Fátima: 2 pizzas tradicionais

● Restaurante e Pizzaria Rural – Colônia Faria: rodízio de pizzas e massas

Restaurantes

● É da Pam – Roseira: geleia + salame + vinho colonial.

● Frango Americano – Maracanã: porção de frango + risoto + batata e polenta

● Berckemback Churrascaria – Rio Verde: rodízio completo de 12 carnes

● Família Ferrari (Colombo Park Shopping) – Fátima: porção Mega Mix de 800g

● Casalare de Nono – Bacaetava: tilápia à parmegiana.

● Júpiter Burguer – São Gabriel: escalope de mignon e frango

● Chefe Augusto – Centro: feijoada completa

● Ozzy Sushi Bar – Centro: combo Mix: 12 uramix + 12 hotmix

● Dom Feijão – Guaraituba: buffet livre com acompanhamentos

● Bom Demais – Guaraituba: feijoada completa

● Chalé Colônia – Colônia Faria: buffet completo de comida mineira

● Spaço Grillos – Guaraituba: buffet completo com acompanhamento

● Restaurante Cláudia – Jardim Eucaliptos: buffet completo para dois

● Giraffas (Colombo Park Shopping) – Fátima: churrasco de filé mignon suíno

● Filé Gastronomia – Centro: buffet livre com acompanhamentos

● Pesque e Pague Sitio do Zé – Roseira: tilápia frita inteira com

acompanhamentos

● Truck Petiscaria – Olaria: chuleta com polenta

● Park Aquático e Restaurante NJS – Jardim Guarujá: combo de alcatra

● Pesque e Pague 7 Lagos – Colônia Antônio Prado: filé de tilápia em tiras

● Restaurante Tempero de Mãe – São Gabriel: buffet completo com

acompanhamento

● Restaurante Posto Cônsul – Mauá: chuleta na chapa completa

Lanchonetes

● Pão Com Vini – São Gabriel: sanduíche de costela clássico + dog de alcatra +

batatas

● Comodoro Burguer – Fátima: Comodoro cheddar burguer + fritas

● Grabs Burguer Grill (Colombo Park Shopping) – Fátima: hambúrguer Grabs

com bacon e fritas

● Lenhador BBQ – Rio Verde: hambúrguer Lenhador com fritas

● Franktop Salgados – Guaraituba: 4 copos de salgado G.

● Sobradinho – Centro: 2 pães com bolinho e acompanhamentos

● Pastelaria XV – Centro: lanches e salgados

● Serv Bem Lanchonete e Pizzaria – Centro: polenta e pizza artesanal

● Phoenix Petiscaria (Fort Way) – Parque dos Lagos: frango atropelado com

fritas

● Pastel Casa Amarela – Canguiri: 3 pasteis especiais

● Burguer Haus (Fort Way) – Parque dos Lagos: Kaiser burguer.

● Joy Jones Parque da Uva – Centro: x-costela com fritas

● Gordog Hamburgueria – Roça Grande: lanche Ell Fuego

Bares e Pubs

● Distrybar 159 – Rio Verde: pão com bife e pernil

● Beco Outbar – Maracanã: costelinha barbecue com batatas

● Bar Flaviano – Fervida: chuleta + polenta e escarola

● Villa Cout – Roça Grande: bolinho de carne, queijo e caldo de feijão

● Chácara Quintal – Santa Gema: chuleta com polenta

● Toco Bar e Distribuidora – Maracanã: feijuca para dois

● Bar São Francisco – Osasco: tilápia assada com baião de dois

● Perau’s Pub – São Gabriel: panqueca com alcatra