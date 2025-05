Feira de cursos e profissões da UFPR começa nesta quinta-feira; veja programação

A partir desta quinta-feira (22), a Universidade Federal do Paraná (UFPR) promove a Feira de Cursos e Profissões no Centro de Eventos, situado no Parque Barigui, em Curitiba. Até domingo (25), a primeira edição do Universo UFPR oferecerá ao público a oportunidade de conhecer mais de 100 opções de graduação disponíveis na instituição.

A entrada é gratuita, mas é necessário realizar a inscrição pelo site oficial do evento. Com uma estrutura montada em uma área de cinco mil metros quadrados, a expectativa é receber representantes de 600 escolas e mais de 80 mil visitantes ao longo dos quatro dias.

A programação inclui estandes interativos dos cursos, nos quais os visitantes poderão tirar dúvidas, além de conferir palestras e atrações musicais. O horário de funcionamento vai das 9h às 19h, de quinta a sábado, e até às 17h no domingo. Confira os detalhes da agenda a seguir:

O acesso ao local pode ser feito de carro pelas avenidas Cândido Hartmann e Manoel Ribas (Mercês) ou pela BR-277 (Santo Inácio). Para quem optar pelo transporte coletivo, é possível optar pelas linhas de ônibus Interbairros II (sentidos horário e anti-horário), Inter 2 (sentido horário), Centenário – Campo Comprido, Pinhais – Campo Comprido e Campo Largo – Guadalupe.

Feira de Cursos e Profissões da UFPR

Data: quinta-feira (22) a domingo (25)

Horário: das 9h às 19h nos dias 22, 23 e 24; das 9h às 17h no dia 25

Local: Centro de Eventos Positivo, localizado no Parque Barigui, na Alameda Ecológica Burle Marx, nº 2518

Entrada gratuita e aberta para toda a população