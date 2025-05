Bar é notificado após anunciar festa com corrida do ovo e brincadeiras inusitadas

Um bar em Curitiba foi notificado pela prefeitura por estar programando uma festa de aniversário. Os proprietários do Boteco Bentevi, localizado na Alameda Prudente de Moraes, no bairro Mercês, estão incrédulos com a notificação em que orienta a não realização de brincadeiras como a corrida do ovo, minigolfe, concurso de imitação de bem-te-vi, bingo e o curioso concurso da reclamação que só uma pessoa pode falar.

O Boteco Bentevi completa neste mês de maio dois anos de fundação. Iniciou na Alameda Augusto Stellfeld, no Centro, e em novembro de 2024, mudou-se para a Prudente de Morais, umas das vias em que a prefeitura remodelou e trouxe novos comércios, especialmente bares para todos os públicos. O Rango Barateza, por sinal, já esteve lá para provar uma coxinha super crocante.

Para comemorar a data, os donos do Boteco Bentevi, divulgaram a festa nas redes sociais. O recado chamou tanta a atenção, que na última sexta-feira (16), a Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) esteve no bar para entregar a notificação.

“O fiscal não deu explicações. Nosso advogado foi tentar entender o motivo, na segunda-feira (19), mas na AIFU não quiseram recebê-lo, no Urbanismo foi informado que precisaria de autorização de evento como ocorreu com a do Red Bull, no Centro Cívico. Na sequência, foi protocolado um pedido no setor de eventos, e a moça que atendeu achou estranho. Existe alguém forçando a barra do outro lado. É uma censura prévia da nossa programação, sendo que não colocamos em nenhum momento que teria música ao vivo ou som mecânico para imaginar que possibilitaria perturbação de sossego. É ridículo”, afirmou João Gabriel Pereira da Silva, um dos sócios do Boteco Bentevi.

Nas redes sociais, grande parte dos comentários são irônicos e convidam o prefeito Eduardo Pimentel para a festa, marcada para esta quinta-feira (21), terá atrações como corrida do ovo e minigolfe.

O Boteco Bentevi recebeu desde a chegada na Prudente de Moraes duas multas por falta de regularização da calçada. Além disso, promoveu conciliação judicial com vizinhos que chegaram a reclamar do barulho. A direção do bar ainda aguarda a resposta dos órgãos competentes após protocolar pedido de liberação para o evento. “Queremos fazer com a autorização. Não queremos tomar uma multa ou risco de fecharem o bar na hora”, concluiu João Gabriel.

E aí prefeitura?

Em nota enviada para a Tribuna do Paraná, a prefeitura informou que a notificação tem caráter de orientação e que a programação da festa divulgada é incompatível com a área interna do local.

“O Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo tem recebido reclamações de moradores do entorno do Bar Bentevi. Essas reclamações mencionam o barulho e o uso indevido da calçada (além do permitido), além da rua, pelos frequentadores do estabelecimento.

Segundo a prefeitura, com o objetivo de que não ocorram infrações, foi emitida notificação orientativa ao proprietário. “Nela se observa que o local tem alvará para funcionar apenas como bar e lanchonete, sem entretenimento (o que significa sem som mecânico ou música ao vivo), conforme requisitado pelo proprietário. Também considera que a variedade de atrações anunciadas é incompatível com a área interna do local, espaço ao qual deve se restringir a programação divulgada nas redes sociais”, posicionou-se a prefeitura de Curitiba.

