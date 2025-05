Treta em Curitiba: bar notificado é alvo de queixas por barulho e uso de calçada

Localizado na Alameda Prudente de Moraes, no bairro Mercês, o Boteco Bentevi foi alvo de uma notificação da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU) na última sexta-feira (16). Em entrevista à Tribuna, os proprietários do estabelecimento afirmaram não saber o motivo da notificação.

No entanto, moradores da região contestam essa alegação. Representantes do Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG), que atende provisoriamente a comunidade local enquanto o bairro não possui um conselho próprio, afirmam que há registros de queixas desde a chegada do bar à região, em novembro de 2024.

Uma das principais reclamações dos membros do Movimento Contra a Perturbação do Sossego é a ocupação irregular da calçada por clientes do bar. Segundo eles, o barulho gerado pelas conversas e aglomerações, por não ser proveniente de som mecânico, tem resultado apenas em advertências verbais por parte da polícia.

Isso levanta uma dúvida recorrente entre os moradores: se o barulho não é responsabilidade do bar por estarem na calçada e não é som passível de intimação policial, de quem é? Os moradores pedem uma negociação para restabelecer a boa convivência no bairro.

Moradores protocolam pedido no Ministério Público

As notificações da AIFU só podem ser emitidas com base em denúncias feitas a outros órgãos da administração pública, como o Corpo de Bombeiros, secretarias municipais (Urbanismo, Meio Ambiente), Vigilância Sanitária e Guarda Municipal, por exemplo. Neste caso, a ação foi desencadeada por uma série de reclamações feitas pelos moradores por meio de canais como a Central 156.

Além das duas notificações recebidas da AIFU, o Boteco Bentevi acumula quatro Termos Circunstanciados de Infração Penal (TCIP), que ainda estão em tramitação. A origem dos conflitos refere-se também ao tempo em que o bar funcionava na antiga localização, na Alameda Augusto Stellfeld. Uma tentativa de conciliação entre as partes já foi realizada e terminou “infrutífera”, ou seja, sem acordo.

Como uma das sugestões dos moradores expostas na audiência, recomendou-se antecipar o horário de fechamento do bar para as 23h, como os demais comércios da região. O horário de encerramento do serviço é meia-noite, contudo, os moradores afirmam que, em alguns dias, os atendimentos se estendem até a 1h. Além disso, sugeriram limitar a capacidade de atendimento do estabelecimento e implementar um isolamento acústico no imóvel.

Com o impasse persistente, os moradores protocolaram uma representação no Ministério Público do Paraná (MPPR), solicitando a apuração do caso. Caso o pedido seja acolhido, o MP poderá encaminhar a denúncia ao Poder Judiciário. Uma nova audiência de conciliação também poderá ser marcada para tentar resolver o conflito.

Entenda o caso

A notificação da AIFU mais recente ocorreu após o bar divulgar uma festa de aniversário com atividades como corrida do ovo, bingo e outras brincadeiras. Segundo nota da prefeitura, “o Departamento de Fiscalização […] tem recebido reclamações de moradores do entorno do Bar Bentevi”, relatando barulho e uso irregular do espaço público por frequentadores.

A prefeitura emitiu uma notificação orientativa, informando que o local possui alvará apenas para operar como bar e lanchonete, “sem entretenimento (o que significa sem som mecânico ou música ao vivo)”. Os proprietários do Bentevi consideram a medida uma forma de censura prévia e afirmam estar buscando autorização formal para realizar o evento de forma legal.

