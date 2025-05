Curitiba vai investir R$ 5 milhões em cultura: hip hop tem edital inédito

O prefeito Eduardo Pimentel lançou nesta quarta-feira (21) um pacote com 13 editais do Fundo Municipal da Cultura de Curitiba, totalizando investimentos de cerca de R$ 5 milhões. O lançamento aconteceu no gabinete do prefeito, com a presença dos diretores da Fundação Cultural de Curitiba (FCC).

“Investir em cultura é um dos meus compromissos com a cidade, pois ela é um vetor de desenvolvimento social e econômico”, destacou Pimentel durante o evento. “Vamos levar arte para todas as regiões, ocupar com programação gratuita e de qualidade teatros, palcos, bibliotecas e outros equipamentos culturais.”

Os recursos vão fortalecer a produção cultural da cidade, preencher a programação gratuita para a população nos espaços públicos e fomentar a economia criativa local. Ao todo, serão patrocinados 158 projetos em áreas como teatro, música, literatura, folclore, artes visuais, games, quadrinhos, circo e patrimônio histórico.

Entre as novidades está a criação de dois editais inéditos. O de arte local, com orçamento de R$ 1 milhão, contemplará 40 projetos culturais de artistas residentes nos bairros, promovendo a descentralização dos investimentos. Já o edital de hip-hop destina R$ 159,5 mil para sete projetos que representarão os quatro movimentos da cultura urbana – DJ, MC, breaking e graffiti – no Teatro Universitário de Curitiba (TUC).

“Esses editais refletem nosso compromisso com a diversidade cultural, o incentivo aos novos talentos e a valorização da produção artística local”, afirmou o presidente da FCC, Marino Galvão Júnior.

As inscrições começam às 18h desta quarta-feira (21) e seguem até às 12h do dia 23 de junho, exclusivamente pelo sistema Sisprofice. Outros editais virão na sequência, como os de Dança, Audiovisual e o do Carnaval 2026.

O pacote inclui ainda iniciativas voltadas a autores iniciantes na área da literatura, pessoas com mais de 60 anos e ações para crianças, como um edital específico para musicais infantis focado na formação de plateia. Também retorna o edital de ópera ilustrada.

Além da programação cultural gratuita que será oferecida à população, os editais representam geração de trabalho e renda para milhares de profissionais da cadeia produtiva da cultura, que serão mobilizados durante as etapas de criação, produção e apresentação dos projetos selecionados.