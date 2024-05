Bom Bolinho Bar é o grande vencedor do Comida di Buteco 2024 de Curitiba

Com a participação de 40 bares localizados em Curitiba e São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital paranaense, o grande vencedor do Comida di Buteco 2024 de Curitiba e região é o Bom Bolinho, de São José dos Pinhais, que participou pela segunda vez da competição. O estabelecimento ficou em primeiro lugar com o prato Sabores Rústicos.

Em segundo lugar ficou o Bar Quintal Maria Flor e, em terceiro, o Dom Rodrigo. Neste ano o evento também revelou os bares que ficaram em quarto e quinto lugar. Foram eles: Jacobina Bar e Armazém do Espetinho, respectivamente. A premiação aconteceu na noite desta terça-feira (14), no Grand Mercure Curitiba Rayon.

Bom Bolinho, campeão de 2024 venceu com o petisco Sabores Rústicos, bolinhos tradicionais de carne e bolinhos recheados com linguiça blumenau, acompanhados de queijo colonial e molho de alho-poró e castanhas.

Foto: Bárbara Schiontek / Tribuna do Paraná.

“É uma sensação de alívio. A gente que tá no ramo de boteco, não é um ramo fácil, atender a bebida e ter o cuidado com a gastronomia. Acho que o nosso esforço é o esforço que a gente tá repassando para todo mundo aqui. O bolinho já tem no nosso boteco desde a década de 70. A gente aprimorou algumas coisas e o prato esse ano era Sabores Rústicos. A intenção foi de voltar um pouco aos antepassados, na época dos nossos avós, tataravós, porque é uma cultura totalmente diferente. A gente acompanhou um pouco a evolução da sociedade e a sociedade acompanhou a nossa evolução. O resultado é isso aqui”, disse Joelcio Gonçalves, o Quaty, proprietário do bar vencedor.

Em 2024, os bares participantes criaram petiscos com o tema livre, o que trouxe ao concurso bastante diversidade, com pratos com carne vermelha, carne de frango, porco, frutos do mar e os tradicionais bolinhos. Além da avaliação dos petiscos, os clientes também podiam avaliar a temperatura da bebida servida, o atendimento e a higiene do local.

O concurso recebe não só o voto do público botequeiro, mas também de um corpo de jurados. Para estabelecer o vencedor, é feita uma média de todos os quesitos.

Etapa nacional do Comida di Buteco

Como ficou em primeiro lugar na etapa regional, o Bom Bolinho agora passa a concorrer no circuito nacional, que começará no dia 1º de junho. Nesta fase, um jurado da cidade e outros dois, de outras cidades, avaliam o petisco ganhador de cada circuito do Comida di Buteco pelo Brasil. No dia 2 de julho, uma festa em São Paulo vai premiar o melhor buteco do Brasil de 2024.

Bares de Curitiba celebram movimento após o concurso

Foto:Bárbara Schiontek / Tribuna do Paraná.

Um dos maiores objetivos do concurso é incentivar a cultura butequeira e, desta forma, aumentar a clientela dos bares. “O Comida di Buteco quer é valorizar essa cultura do buteco raiz, em que a família está à frente dos negócios e atrás do balcão atendendo. Essa cultura é muito brasileira, e merece ser preservado e celebrada”, diz Filipe Pereira, organizador do concurso.

E os bares sentem o reflexo dessa valorização. “Para nós o concurso foi muito bom. Nos 24 dias vendemos quase 500 petiscos do Concurso. Nossa clientela aumento mais ou menos 80%”, conta o casal Claudemir e Marineia, proprietários do Bar do Cláudio, que participou pela primeira vez do Comida di Buteco. Segundo eles, mesmo com o fim do concurso, o público ainda vai muito atrás do petisco.

O Comida di Buteco foi criado no ano 2000, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje o concurso está em todas as regiões do Brasil. São mais de 45 circuitos e cerca de mil bares participantes.

Confira a lista de vencedores:

1º Lugar – Bom Bolinho

Foto: Gero Hoffmann / Divulgação

Rua Adrianópolis, 221 – Cruzeiro | São José dos Pinhais

Contato: (41) 3035 2247

Petisco: Sabores Rústicos

O que é: Bolinho tradicional (de carne) e bolinhos recheados com linguiça blumenau, acompanhados com queijo colonial na chapa e molho ao alho-poró e castanhas.

2º Lugar – Bar Quintal Maria Flor

Foto: Gero Hoffmann / Divulgação

Rua Holanda, 1089 – Boa Vista

Contato: (41) 99695 2568

Petisco: Aromas e sabores do nosso Quintal

O que é: Dobradinha à moda Maria Flor, com feijão branco, paio, calabresa, costelinha defumada e temperos especiais. Acompanha dois minipães, pimenta caseira e queijo coalho com melado de cana.

3º Lugar – Dom Rodrigo

Foto: Gero Hoffmann / Divulgação

Avenida Vereador Toaldo Túlio, 2275 – Santa Felicidade

Contato: (41) 99138 6566

Petisco: Abacachic

O que é: Mignon suíno no Abacaxi com molho gorgonzola.

4º Lugar – Jacobina

Foto: Gero Hoffmann / Divulgação

Rua Almirante Tamandaré, 1365 – Alto Da Rua XV

Contato: (41) 3016-6111

Petisco: Os três do Nordeste

O que é: Petisco composto por 3 elementos que se complementam em textura e sabor! Favada, farofa de biju com ovo e banana e fatias de pão com carne de sol e nata.

5º Lugar – Armazém do Espetinho

Foto: Gero Hoffmann / Divulgação

Rua Barão De Santo Ângelo, 1507 – Xaxim

Contato: 41 3779 1950

Petisco: Gordelícia

O que é: Medalhão de Frango com Bacon assado na brasa, coberto com molho branco.

