Curitiba Country Festival 2024: últimos ingressos estão à venda

A contagem regressiva para a tão aguardada 15ª edição do Curitiba Country Festival está chegando ao fim e a expectativa dos fãs para curtir e vivenciar grandes apresentações com os principais artistas da música sertaneja só aumenta.

Marcado para acontecer nos dias 25 e 26 de maio, na Expotrade Convention Center, o maior festival de música do Paraná sempre visa entregar uma experiência única ao público, com mais de 30 horas de entretenimento de alta qualidade.

Com um line-up repleto de estrelas consagradas e grandes talentos, o CCF24 promete um fim de semana inesquecível e repleto de muitas emoções. A previsão de abertura dos portões é às 11h.

A programação do Curitiba Country Festival 2024 é a seguinte:

Sábado (25/05) : Luan Santana, Léo Santana, Ana Castela, Luan Pereira, Hugo Pena & Gabriel, Matheus & Kauan e Bruno Rosa.

Domingo (26/05) : Jorge & Mateus, Zé Neto & Cristiano, Victor & Leo, Simone Mendes, Gustavo Mioto, EME e Hugo & Vitor.

Os últimos ingressos para este evento imperdível estão à venda exclusivamente pelo site curitibacountryfestival.uhuu.com e pontos autorizados. Mais informações no serviço abaixo.

O Curitiba Country Festival é mais uma realização da Opus Entretenimento, em parceria com AME e Like Entretenimento, trazendo o melhor da música sertaneja e country para os corações do Brasil.

Serviço 15º Curitiba Country Festival

Serviço

Local: Expotrade Convention Center – São José dos Pinhais/PR

Endereço: Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 10454 – Vila Amelia, Pinhais – PR, 83320-005

Horário: 11h (open doors)

Classificação: 12 a 17 ANOS – acompanhado dos pais ou responsáveis. Nas áreas open bar(camarote e backstage) permitida a entrada apenas de maiores de 18 anos

Setores e valores

Sábado:

Arena Vip PROMOCIONAL: a partir de R$ 48,00+ taxas

Backstage PROMOCIONAL: a partir de R$ 294,00+ taxas

Camarote: PROMOCIONAL: a partir de R$ 175,00+ taxas

Domingo:

Arena Vip PROMOCIONAL: a partir de R$ 48,00+ taxas

Backstage PROMOCIONAL: a partir de R$ 294,00+ taxas

Camarote: PROMOCIONAL: a partir de R$ 175,00+ taxas

Passaporte (venda apenas pela internet):

Arena Vip – Passaporte: PROMOCIONAL: a partir de R$ 130,00+ taxas

Backstage – Passaporte PROMOCIONAL: a partir de R$ 710,00+ taxas

Camarote – Passaporte PROMOCIONAL: a partir de R$ 420,00+ taxas

Ingresso Online : curitibacountryfestival.uhuu.com

Pontos de venda :

A Uhuu é o canal oficial de vendas deste evento. Não nos responsabilizamos por ingressos adquiridos fora dos canais oficiais.

Ponto de venda com taxa de serviço:

Bilheteria do Shopping Crystal • Com taxa de serviço

2º Piso do Shopping Crystal – Rua Comendador Araújo, nº. 731 • Quiosque no Piso L2 – Batel

Horário de funcionamento: segunda a domingo e feriados, das 14h às 17h e 17h15 às 20h.

Formas de Pagamento :

Internet: Pix e Cartões Visa, Master, Diners, Hiper, Elo e American.

Bilheteria: Dinheiro, Pix, Visa, Master, Diners, Hiper, Elo, Vale Cultura Ticket, American e Banricompras.

Parcelamento no cartão de crédito: até 3x sem juros, de 4x até 12x com juros

Os ingressos e-Ticket em arquivo .PDF são entregues automaticamente ao e-mail do titular do pedido em até 30 minutos após o recebimento da confirmação de compra. Apresente no acesso do evento. Caso não tenha recebido o e-mail, verifique também sua caixa anti-spam.

Descontos :

50% de desconto para Idosos: Para pessoas acima de 60 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade, expedida pelo órgão competente, no momento da compra do ingresso e na entrada do evento, conforme Estatuto do Idoso, lei 10.741/2003.

50% de desconto para Doador regular de sangue: Para doadores de sangue com carteira comprobatória de doação habitual, conforme Lei Estadual 13.964/2002.

50% de desconto para Professores: Para professores do ensino público e privado mediante a carteira de identificação no ato da compra e apresentada juntamente com a Carteira de Identidade na entrada do evento, conforme Lei Estadual 15.876/2008.

50% de desconto para Portadores de Câncer: Portador de câncer, com o devido comprovante, conforme a Lei 18445 de 05/02/2015.

50% de desconto para Estudantes: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, e Decreto 8.537 de 2015.

50% de desconto Pessoas com Deficiência: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, e Decreto 8.537 de 2015.

50% de desconto Jovens de 15 a 29 anos baixa renda comprovadamente: Direito a meia-entrada, conforme lei 12.933/2013, e Decreto 8.537 de 2015.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Outros Descontos :

70% de desconto no setor Arena Vip para Sócios Clube Opus, limitado a 02 ingressos por sócio. Limitado 1.500 por evento. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não acumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em Clube Opus

30% de desconto no setor Camarote para Sócios Clube Opus, limitado a 02 ingressos por sócio. Limitado 1.500 por evento. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não acumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em Clube Opus

30% de desconto no setor Backstage para Sócios Clube Opus, limitado a 02 ingressos por sócio. Limitado 300 por evento. Válido para compras através do site e bilheteria, mediante a informação do CPF no ato da compra. Desconto não acumulativo. Ainda não é sócio? Cadastre-se já através do site e garanta seu ingresso com desconto! Maiores informações em Clube Opus

50% de desconto Meia Solidária, mediante doação de 1kg de alimento e/ou 1kg de ração para cachorros ou gatos (insumos não perecíveis somente) no dia do evento. Válido somente para o setor Arena Vip.

Atenção :

• Os descontos não são cumulativos, devendo o beneficiário optar pelo desconto de sua preferência, mediante a apresentação de documentos que comprovem o direito.

• Os documentos para validação de descontos deverão ser apresentados no ato da compra e no dia da sessão adquirida, na portaria do evento. Nas compras feitas através da internet, a apresentação do(s) documento(s) de comprovação será exigida no acesso ao evento.

• Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no acesso ao evento, será exigido o pagamento da diferença de valor dos mesmos.

