MON terá entrada gratuita em troca de doações para as vítimas do Rio Grande do Sul

Na próxima terça-feira (14), o Museu Oscar Niemeyer (MON) vai arrecadar doações para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A entrada será gratuita e itens como alimentos não perecíveis, água, ração animal, materiais de higiene pessoal e material de limpeza podem ser trocados por ingressos na bilheteria.

Os itens arrecadados serão repassados à Defesa Civil do Paraná, que os transportará para as regiões necessitadas. Além dessa ação, até o dia 22 de maio, o MON funcionará como um dos postos de coleta de doações da campanha organizada pelo Governo do Paraná.

Outros locais são os quartéis do Corpo de Bombeiros, das Brigadas Comunitárias e de unidades do Instituto Água e Terra (IAT), Secretaria de Estado da Cultura, Museu Casa Alfredo Andersen, Museu da Imagem e do Som do Paraná, Museu Paranaense e Biblioteca Pública do Paraná, além do MON (sempre de terça a domingo, no horário das 10h às 18h).

Além das doações, o Paraná tem prestado apoio com forças de segurança e equipamentos de resgate. Trinta e dois policiais militares, oito viaturas, helicóptero e embarcação foram encaminhados para auxiliar as forças de segurança do Rio Grande do Sul, evitando roubos, saques, abusos e estupros. A Polícia Científica também enviou profissionais e equipamentos.

