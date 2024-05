A Polícia Civil do Paraná (PCPR) enviou na manhã deste sábado (11) 30 policiais para reforçar a segurança pública do Rio Grande do Sul, estado atingido por enchentes que agora registra ocorrência de ações como saques, roubos, abusos e até estupros. O efetivo vai se juntar à equipe aérea da corporação, que embarcou quinta-feira (9) para o estado gaúcho com quatro policiais civis em um helicóptero e mais um agente de apoio por terra.

“Com esse envio da Polícia Civil, teremos mais de 100 agentes de segurança pública do Paraná atuando no Rio Grande do Sul, entre bombeiros, policiais militares e civis e peritos da Polícia Científica. E estamos aptos a enviar mais efetivo se for necessário, uma vez que o trabalho lá está muito desgastante. Tudo isso sem onerar o trabalho de nossas forças aqui no Estado”, afirma o secretário de Estado de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

A equipe enviada pela PCPR vai permanecer 15 dias no Rio Grande do Sul, sendo substituída na sequência por outra. Foram enviados policiais de diversas divisões, como o Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre), do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Delegacia de Furtos e Roubos (DFR), entre outras. Os policiais se deslocaram em oito viaturas, levando dois botes para ajudar no patrulhamento das cidades atingidas por enchentes.

Os policiais civis do Paraná vão auxiliar a Polícia Civil gaúcha com reforço no efetivo. Entretanto, a equipe também poderá atuar em outras ocorrências, como no apoio a busca de vítimas e auxílio na distribuição de suprimentos.

“Essa equipe vai para apoiar as ações de segurança no Rio Grande do Sul. Estamos indo para ajudar em tudo o que for preciso, sem escolher missão. No que o estado do Rio Grande do Sul precisar, a Polícia Civil do Paraná estará disposta a ajudar”, enfatiza o delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach.

No período em que estiver em solo gaúcho, a primeira equipe da Polícia Civil também vai levantar as necessidades da segurança pública de lá para que o Paraná possa ajudar mais. O delegado-geral explica que a Polícia Civil vai manter efetivo no Rio Grande do Sul por tempo indeterminado. “Vamos ficar lá pelo tempo necessário. Enquanto o Rio Grande do Sul precisar de apoio do Paraná, vamos disponibilizar efetivo”, afirma Rockembach.

Ajude o Rio Grande do Sul

O prazo para arrecadação de doações por meio da campanha SOS RS, organizada pelo Gabinete da primeira-dama Luciana Saito Massa e a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil, foi prorrogado até 22 de maio. Alimentos, água potável, roupas e produtos de higiene e limpeza podem ser entregues em qualquer unidade da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Brigadas Comunitárias e sede do Instituto Água e Terra (IAT) e prédios da Secretaria de Estado da Cultura.

Os donativos encaminhados para as unidades da Polícia Civil serão recolhidos pela Divisão de Infraestrutura e encaminhadas à Defesa Civil para que sejam transportados ao Rio Grande do Sul.

