Com regravações e inéditas, Maria Gadú canta em Curitiba

A cantora Maria Gadú, uma das grandes vozes contemporâneas da MPB, está de volta aos palcos e traz a Curitiba o seu novo show “Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor”. A apresentação será no dia 19 de agosto, no palco do Teatro Positivo, a partir das 21h. Os ingressos estão à venda via Disk Ingressos, a partir de R$ 70.

O espetáculo traz interpretações de Maria para uma seleção especial de canções de grandes nomes da música popular brasileira que marcaram a sua vida, e também músicas autorais. Acompanhada de sua banda, a cantora e compositora vai apresentar regravações de grandes nomes da MPB, como Caetano Veloso, Gonzaguinha, Marisa Monte, Rita Lee e Renato Russo, além de três faixas internacionais – em inglês, espanhol e italiano.

“Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor” faz uma imersão no universo particular da artista, no qual é possível vê-la mais completa, segundo sua assessoria de imprensa. “O processo desse projeto foi intenso, demorado e amoroso. Solitário e povoado, arrumado e bagunçado, feito nosso dia a dia. Todas as canções foram escolhidas ao logo de anos, em idades diferentes, com alegrias e dores. O cotidiano com música é muito mais belo”, conta.

“Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor” – Lançado na véspera do aniversário de 35 anos de Maria Gadú, é coproduzido por Big Rabello e Felipe Roseno, e traz a artista multi-instrumental, comprovando sua versatilidade e pluralidade tanto como intérprete quanto como musicista. O projeto conta ainda com versão audiovisual, veiculada no canal do Youtube da artista.

Maria Gadú começou a carreira cedo, com apenas 12 anos, tocando em bares, restaurantes e casas noturnas. Sem desistir dos sonhos, em 2009 emplacou o sucesso “Shimbalaiê”, que estourou no Brasil após fazer parte da trilha sonora da novela global de horário nobre, Viver a Vida.

A produção do show na capital paranaense é da produtora Plateia Entretenimento.

O Teatro Positivo fica na Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido. Os ingressos variam de R$ 70 a R$ 340,00, de acordo com o setor e modalidade escolhidos. Clique e veja como adquirir o seu bilhete.

