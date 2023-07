Sopa ou risoto neste frio? Tem promoção em Curitiba de frango, arroz e macarrão

Em dias frios, como esta terça-feira (18) em Curitiba, preparar receitas deliciosas que alimentam e aquecem o corpo, é uma boa pedida. Ainda mais se os ingredientes principais estiverem em promoção. Na capital e na Região Metropolitana, a Semana da Economia dos Armazéns da Família tem ofertas de frango, arroz e macarrão.

A promoção começou neste terça vai até o próximo sábado (22). Os produtos mais em conta são a embalagem de 1 quilo de filé de peito de frango sem osso da marca Mister Frango por R$ 8,45, o pacote de 500 gramas do macarrão com ovos ninho Renata por R$ 2,95 e o arroz parboilizado da Marca Sabor Sul, com pacote de 1 quilo a R$ 2,95 e o pacote de 5 quilos, por R$ 13,95.

Até 30% mais barato

O programa Armazém da Família de Curitiba reúne, atualmente, 35 unidades que oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza 30% mais baratos que no varejo.

Hoje são mais de 360 mil famílias com renda até cinco salários mínimos da capital cadastradas no programa da Prefeitura, beneficiando um milhão de curitibanos, além de 163 entidades sociais e filantrópicas que podem fazer compras nas unidades.

Na RMC são 14 municípios conveniados com 82,5 mil famílias cadastradas, beneficiando cerca de 280 mil pessoas.

Serviço

Armazéns da Família de Curitiba

São 35 os Armazéns da Família de Curitiba

Atendimento: é feito de 3ª a 6ª feira, das 9h às 18h; e no sábado, das 9h às 14h

Mais informações, endereços e cadastro: www.curitiba.pr.gov.br/servicos/armazem-da-familia/26

