Com ingressos de plateia no fim, peça de estrela global será neste sábado

Longe dos palcos de Curitiba há mais de uma década, Lilia Cabral retorna à cidade ao lado da filha, a atriz Giulia Bertolli, com peça A Lista, texto de Gustavo Pinheiro dirigido por Guilherme Piva, em única apresentação, neste sábado (30), no Teatro Guaíra, palco mais famoso da cidade. Os ingressos de plateia estão no fim, por isso é preciso correr para garantir seu lugar.

>>> Os bilhetes tem preço único de R$ 90 (meia-entrada) e R$ 180 (inteira). Os ingressos podem ser adquiridos pelo Disk Ingressos.

Na peça, que já foi assistida por mais de 60 mil pessoas, Lilia interpreta Laurita, uma aposentada que, por força das circunstâncias, se vê obrigada a estabelecer contato com a vizinha, a jovem Amanda, vivida por Giulia Bertolli. O encontro das duas detona um turbilhão de sentimentos, lembranças e descobertas que marcarão suas vidas para sempre.

Sobre a peça, Lilia conta que durante a pandemia tiveram a oportunidade de ir experimentando. “Foram meses que nos permitiram esse amadurecimento do processo. Rapidamente o público interage e se identifica com as personagens, tal a comunicabilidade da peça e a dramaturgia clara, eficiente, sonora, divertida e emocionante. Então decidimos seguir adiante e fazer a montagem integral do texto inédito que estreou em São Paulo”, explica Lilia Cabral.

A peça “A Lista” recebeu indicações em três categorias no Prêmio Bibi Ferreira 2022: Melhor Atriz para Lilia Cabral, Melhor Atriz Coadjuvante para Giulia Bertolli e Melhor Dramaturgia de Peça em Teatro para Gustavo Pinheiro. O texto da peça foi publicado em livro pela Coleção Dramaturgia da Editora Cobogó e será adaptado para o cinema, com lançamento previsto para 2025.

O Teatro Guaíra fica na Praça Santos Andrade, s/nº. A peça, uma comédia dramática, começa as 21h e tem duração de 1h20.