A cervejaria premiada de Curitiba Joy Project Brewing vai promover um evento especial neste sábado (11) para divulgar dois rótulos inéditos desenvolvidos em homenagem à famosa Zombie Walk, que faz parte da programação oficial de Carnaval de Curitiba. A partir das 14 horas, o tradicional evento Injoy vai reunir gastronomia, música ao vivo e chopes artesanais. A entrada é gratuita.

A grande novidade do evento será divulgação dos dois rótulos inéditos: Zombie Frog, uma New England IPA com base de malte e preparada com aveia, trigo, aveia matada e toque de casa de limão e melão fresco; e a Hop Infection, uma American IPA, com notas de mel, nozes, casa de pão fresca e com aromas e sabores de frutas tropicais e cítricas.

O Zombie Walk 2023 tem data marcada para o dia 19 de fevereiro de 2023, às 12h, na Praça Osório, seguindo pela Rua XV rumo à Praça Santos Andrade. A concentração ocorre a partir das 10 horas.

Cupom promocional: É possível conferir os rótulos inéditos em primeira-mão e com 15% de desconto com o cupom (zombiewaolk2023) pelo site da Joy Project.

Programação completa

O Injoy de fevereiro ainda contará com apresentações musicais regadas a muito rock n’roll, reunindo os grupos Doctor Beer, a partir das 16h30, com os clássicos do pop e rock, e o Classic 80, a partir das 20h, com os grandes sucessos da década de 1980.

Na gastronomia, o cardápio da Joy Project Brewing marca presença com suas opções de hambúrgueres, também na versão vegetariana, e porções, como o Smash Burger Bacon (R$27), que conta com 2 hambúrgueres de 50g, cebola na chapa, pão brioche, cheddar, molho da casa e fritas e o Veggie Burger (R$25), composto por hambúrguer vegetal, cebola na chapa, pão brioche, american cheese, molho da casa e fritas. Destaque para o Torresmo de Rolo (R$30), uma opção saborosa preparada com pancetta de porco, temperada com sal e com toda a crocância que a pururuca pede.

Nas torneiras, além das duas novidades, a Joy contará com os seus rótulos premiados e já conhecidos pelo público, como a Come Out To Play, uma New England India Pale Ale com uma generosa dose de aveia, tratamento enzimático e com a combinação dos lúpulos Riwaka x Nelson x Strata, com notas de caju e de frutas brancas em seu aroma, como melão e uva Chardonnay, realçando o sabor cítrico e resinoso. O teor alcoólico é de 6,6% e IBU de 40; a Heat Wave, uma American IPA clássica que utiliza os lúpulos Chinook, Amarillo e Idaho7, com notas de pinho e frutas amarelas maduras, com um leve adocicado que lembra frutas cristalizadas, papaya e pêssego. Seu teor alcoólico é de 7,2% e IBU de 70; a Lazy Turtle, que foi consideradaa melhor do mundo dentro do estilo Extra Pale Ale pela rede Untappd, especializada na cultura cervejeira e utilizada por conhecedores deste universo, com teor alcoólico de 5,4% e 40 de IBU; e a Under Confusion, que conquistou o 2º lugar na rede no estilo Double India Pale Lager, contando com teor alcóolico de 8,4% e 80 de IBU.

A Joy Project Brewing fica localizada na Av. Linha Verde, 15847, próximo ao Park Shopping Boulevard. Mais informações pelos telefones (41) 3434-5821 e (41) 99948-6215 ou pelas redes sociais: Instagram | Facebook. Também é possível realizar pedidos e conhecer outros rótulos da cervejaria por meio do site oficial da loja:https://loja.joyproject.com.br/

Serviço

Joy Project Brewing apresenta o Injoy

Data: 11 de fevereiro

Horário: 14h às 23h

Local: Joy Project Brewing (Av. Linha Verde, 15847, Xaxim)

Entrada gratuita

