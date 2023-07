Casal queridinho da web, Gabriel e Shirley, faz show em Curitiba

Gabriel e Shirley, um dos casais mais queridos da web, somando mais de 4 milhões de seguidores e 2 bilhões de visualizações no Youtube, está de volta aos palcos com o “GASHI Show Fora da Tela”, um espetáculo bem-humorado, com músicas, desafios e muita interação com o público, que chega em Curitiba no próximo domingo (16), no Teatro Positivo, com a segunda temporada do show.

“Muitos seguidores começaram a expressar o desejo de nos conhecer pessoalmente e é recíproco. Então demos início a esse sonho de estar no teatro e trazer para vida real aquilo que fazíamos no virtual. Para nós, o que importa é o público, que eles se sintam parte do espetáculo. Cada pessoa que conseguimos ter contato, é um momento único. Mostra que estamos no caminho certo e renova as nossas energias”, afirma Shirley sobre o “GASHI Show Fora da Tela”.

Com músicas interativas, desafios no palco onde a plateia decide quem ganha ou interage com as respostas às perguntas feitas em meio a apresentação e diversas histórias contadas ao longo do show, “GASHI Show Fora da Tela” é um misto de emoções em 70 minutos de apresentação, e garante muitas risadas.

Como inspiração, do youtube aos palcos, eles destacam os clássicos “Chaves” e “Chapolin Colorado”, “somos super fãs e tentamos levar o conteúdo para esse lado”, conta Shirley. E assim como os programas mexicanos que tocaram gerações por todo o mundo, a dupla também atrai pais e filhos que gostam desse tipo de humor.

Para toda a família, Gabriel e Shirley deixaram de ser um conteúdo apenas infantil. “Nosso diferencial é justamente criar um conteúdo que abrace a família por inteiro, e não apenas as crianças. Nosso objetivo é trazer os pais para mais perto dos filhos, para que todo mundo assista junto”, conta a dupla.

E assim como é na internet, se tornou nos palcos. Segundo os influenciadores, eles recebem o carinho de pais, filhos e avós. “Eles ficam muito emocionados e até choram, em todas as idades. Com o crescimento do canal 2.0, sentimos essa empolgação de todos os lados, crianças, adultos e nossa! (Risos)”.

Quem acompanha o conteúdo de Gabriel e Shirley, já percebeu a ascensão dos dois. Com a marca de 2 bilhões de visualizações e dos mais de 4 milhões de inscritos, a dupla começou em 2017 como uma ideia de Gabriel para ajudar Shirley a superar uma grave depressão e se desse certo, seria também uma renda extra para a família. Pouco tempo depois, tornou-se um fenômeno e em 2022, conquistou um crescimento de 147% em menos de um ano.

Sobre o futuro, o casal sonha alto. “O barco continua seguindo, a gente vai onde ele nos leva. Temos planos, mas entendemos que não estamos no comando. Um sonho era chegar no teatro e hoje esse sonho se realizou. Quem sabe agora cinema ou streaming. Continuamos seguindo”, concluem.

Serviço

Ingressos a venda no Disk Ingressos

Data: 16 de julho de 2023, 16h

Local: Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Cidade Industrial de Curitiba)

Valores 1º Lote: R$ 50 + taxas* à R$ 300 + taxas.

(*Meia entrada)

