Carne de Onça inspira nova música de cantora curitibana com carreira internacional

Quem acompanha a cantora curitibana Sofia Oliveira desde meados de 2015 pode sentir uma certa nostalgia com o novo single “Carne de Onça”. Lançada na última quarta-feira (24/09), a música foi escrita pela artista e FÉL, namorado e diretor criativo da artista.

Na letra, a jovem cantora, de 26 anos, fala sobre liberdade e desejo por meio de uma referência a um prato típico curitibano que consiste em carne bovina crua, temperada com cebola e cebolinha, servida sobre uma fatia de pão de centeio.

A carne de onça é uma riqueza da gastronomia de Curitiba. O prato carrega o título de Patrimônio Cultural Imaterial de Curitiba e do Paraná e conquistou, em maio, o selo de Indicação Geográfica (IG) pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Inclusive, a receita conta com um festival gastronômico exclusivo, que está na nona edição na capital paranaense.

Em entrevista à Tribuna do Paraná, Sofia conta que a ideia do nome da música harmoniza com o atual momento da carreira, no qual ela deseja se reconectar consigo mesma, mas também com as origens de maneira “crua”.

“Voltando para o Brasil, foi um momento onde eu me reconectei muito com as minhas origens, gravando com o meu violão. Estou sentindo tudo isso, esse mix de sensações, de sentimento, então casou super, tanto com o prato típico daqui, mas também quando eu falo sobre viver um amor cru”, explica.

“Carne de Onça” é a primeira faixa inédita da artista em português após ela integrar o grupo latino ANGEL22. O grupo surgiu após participação de Sofia no programa britânico “The X Factor”, em 2019. Ele é conhecido por lançar grandes grupos musicais, como One Direction, Fifth Harmony e Little Mix.

Assista à entrevista abaixo:

Carne de onça aprovada pela cantora?

Sofia revela que nunca tinha provado carne de onça até escrever a música. Segundo ela, a experiência surgiu após entender que não faria sentido falar sobre o assunto toda hora sem saber como era.

Por isso, ela decidiu preparar a própria carne de onça, a qual não a agradou muito. “Eu ainda tenho que comer um bom prato, porque eu fui fazer para comer e eu não sou a melhor cozinheira do mundo, sabe? Então eu ainda não vou dar a minha resposta aqui”, afirma.

Com o 9º Festival de Carne de Onça acontecendo em Curitiba até o dia 8 de outubro e reunindo 33 bares e restaurantes, Sofia se comprometeu a provar uma boa carne de onça na “terrinha”.

Cultura brasileira como referência

Sofia afirma que vive atualmente a melhor fase, mostrando ao público uma parte de si muito mais vulnerável e sem máscaras. Segundo a curitibana, no início da carreira, ela acreditava na narrativa que brasileiro não faz sucesso fora do país. Ao fazer parte do ANGEL22, ela viu que era possível, voltou e trouxe uma bagagem muito mais madura sobre a origem.

Para a cantora, a nova geração tem escutado e revisitado músicas que valorizam mais a própria cultura. Ela vê isso com bons olhos e tem surfado na onda, mas aproveitando para trazer coisas que viu e viveu lá fora.

“Hoje, estando no Brasil de novo, eu estou muito mais feliz aqui. Eu pego essas coisas lá de fora e trago para cá, com orgulho de ser de onde eu sou, de ser do Brasil, de ser de Curitiba, eu pego tudo isso e faço do jeitinho brasileiro”, explica.

Clipe conta com uma estética inspirada nos anos 1970. Foto: Divulgação

Um exemplo é a estética da faixa que marca a nova fase da artista. Ela é toda inspirada nos anos 1970. Para Sofia, ter o namorado como diretor criativo também é outro fator importante neste processo, pois ele a entende como ninguém.

“A gente têm as cabeças bem parecidas, porque a gente tá toda hora juntos É muito bom criar juntos, ainda mais quando a gente vai falar de uma música de amor, que é sobre o nosso amor, é como a gente se sente vivendo isso”, diz.

Sobre os próximos lançamentos, Sofia diz que o público é quem decide. Ela tem buscado manter participação ativa dos fãs no lançamentos das músicas. Ela acredita que é importante essa conexão.

Festival em Curitiba

Na nona edição, o Festival da Carne de Onça vai até o dia 8 de outubro e conta com 33 bares e restaurantes participantes. Nesses locais, cada prato da receita local é vendido a R$ 27.

Carne de Onça recebe selo de origem e indicação geográfica. Foto: Eduardo Luiz Klisiewicz / Tribuna do Paraná

O festival é promovido pela plataforma Curitiba Honesta, que desde 2013 realiza pesquisas e ações para valorizar a gastronomia local. Neste ano, a edição tem sabor especial, pois é a primeira realizada já com o reconhecimento oficial, que garante autenticidade e preserva o modo de preparo do prato.

A Tribuna do Paraná é apoiadora dos festivais gastronômicos promovidos pela Curitiba Honesta, inclusive o Festival de Carne de Onça. Veja os bares e restaurantes participantes.

Assista ao videoclipe de “Carne de Onça”: