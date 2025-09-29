“Mosca branca”: carga extra pra shows de Luan Santana, Guns e Jorge & Mateus

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Like Entretenimento, empresa que está promovendo grandes shows em Curitiba, no mês de outubro, fez um anuncio importante para quem é fã da banda Guns N’ Roses, e dos sertanejos Luan Santana e Jorge & Mateus. Um lote extra com apenas 110 ingressos para cada show será liberado para venda no dia 1º de outubro.

Essas novas oportunidades chegaram após os ingressos esgotarem em tempo recorde na venda normal. Jorge & Mateus comemoram 20 Anos de carreira com show dia 11 no Expotrade, e têm arrastado uma verdadeira legião de fãs em várias cidades brasileiras (clicar neste link para comprar).

Já o “paranaense” Luan Santana fará a gravação do seu mais novo DVD em Curitiba, em duas datadas (24 e 25 de outubro), ambas com ingressos esgotados. Os bilhetes extras serão para o dia 24.

A lendária banda de rock Guns N’ Roses se apresenta no dia 28 de outubro na Pedreira Paulo Leminski. Os ingressos estarão disponíveis neste link!