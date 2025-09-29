Festa de santuário em Curitiba tem bênção de animais, bolo com medalha e shows

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Santuário São Francisco de Assis, localizado no bairro Xaxim, em Curitiba, realizará entre quinta-feira (02/10) e domingo (05/10) a tradicional Festa do Padroeiro, reunindo fiéis e visitantes em uma programação que celebra a fé e a devoção ao santo que dá nome a igreja. Entre os destaques estão a bênção dos animais, feira de adoção de pets e a doação de mudas de plantas.

“Queremos que cada pessoa, mesmo quem não é católico, possa se sentir acolhida e tocada pelo espírito de São Francisco, que nos ensina a amar e cuidar daquilo que Deus criou”, explica o pároco do Santuário, padre Luiz Kleina.

As celebrações religiosas iniciarão na quinta-feira, com a Santa Missa realizada às 19h30. Na sexta-feira, dia 3, o bispo auxiliar de Curitiba, dom Reginei Modolo, preside a celebração Solene também às 19h30. No sábado, 4 de outubro, dia de São Francisco, o pároco do Santuário, padre Luiz Kleina, preside a Santa Missa das 18h, encerrando o tríduo preparatório. No domingo, 5 de outubro, a Missa Solene acontece às 10h30, presidida também pelo padre Kleina.

Feira de adoção de animais será uma das atrações da Festa de São Francisco

As atrações culturais são abertas para a comunidade e terão início na quarta-feira (01/10), com a abertura da praça de alimentação e da venda de artigos religiosos a partir das 18h, além de uma apresentação musical às 20h30. A mesma programação se repete na quinta-feira. Na sexta-feira, além da praça de alimentação a partir das 18h, o público poderá acompanhar o show da dupla Luan e Leandro às 20h30, logo após a missa.

O sábado (04/10) será marcado por diversas atividades: a partir do meio-dia, além das barracas de alimentação, haverá a venda do bolo de São Francisco com as tradicionais medalhinhas escondidas em parte das fatias. Relembrando o carisma do padroeiro e o respeito pela natureza, será feita a distribuição gratuita de mudas de plantas à comunidade. Das 13h às 18h, o público poderá prestigiar a exposição e demonstração dos cães da Polícia Militar e participar da bênção dos animais e uma feira de adoção, no bosque anexo ao Santuário.

A programação segue no domingo (05/10), com um almoço festivo servido a partir das 11h30, no salão do Santuário, com apresentação da cantora sertaneja Lu Pelanda. O cardápio contará com churrasco, arroz branco, maionese, farofa e salada. As reservas podem ser feitas antecipadamente no WhatsApp da secretaria do Santuário, pelo número: (41) 99290-0270.

Durante todo o dia, haverá venda do bolo do padroeiro, doação de mudas e uma exposição de desenhos de São Francisco feitos por crianças e adolescentes que participam da catequese da paróquia. Às 14h haverá o Super Show de Prêmios, com rodadas extras e prêmios especiais.

Serviço – Festa do Padroeiro no Santuário São Francisco de Assis

Local: Santuário São Francisco de Assis – Rua Francisco Derosso, 715 – Xaxim

(acesso para pedestres também pela Rua Innocente Rebellato, 162)

Datas e horários:

– Quinta e sexta-feira (02 e 03/10): a partir das 18h;

– Sábado (04/10): a partir do meio-dia;

– Domingo (05/10): a partir das 09h

Entrada gratuita