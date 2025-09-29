Bairro de Curitiba tem mudança importante em rua a partir desta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Motoristas que costumam circular pela Rua Eduardo Cantarelli precisarão ficar de olhos atentos. A partir das 11h desta terça-feira (30/9), a via localizada no bairro Mercês passa a ter sentido único de circulação da Avenida Cândido Hartmann para a Rua Dr. Carlos de Paula Soares.

A situação do trânsito no local vai mudar de vez. A Superintendência de Trânsito da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) promete que a alteração vai organizar melhor a circulação de veículos e deixar a vida dos pedestres mais segura.

Para evitar aquela confusão típica de mudanças no trânsito, agentes estarão no local orientando os motoristas. E aí, prefeitura? Se chover ou tiver aquela garoa chata, a mudança pode ser adiada.

Mas, gente, de onde surgiu essa ideia?

Essas intervenções no trânsito de Curitiba não acontecem do nada. Antes de qualquer mudança, a SMDT faz estudos técnicos que analisam como os carros e as pessoas circulam pela região, além de avaliar o impacto no tráfego local. Tudo isso com base no monitoramento feito pela secretaria e nas solicitações que chegam pela Central 156 e pelo programa Fala Curitiba.

