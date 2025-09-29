Curitiba vai ganhar a maior árvore de Natal da história com 100 mil pixels

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Disney Celebra: Um Natal Inesquecível terá duas atrações gratuitas no Parque Barigui em dezembro. Uma delas irá receber a maior árvore natalina da história da programação de fim de ano na capital.

Com 35 metros de altura, a árvore será um dos grandes destaques do Parque Mágico do Natal da Disney. A segunda atração será o Disney+ Open Air, que irá oferecer sessões gratuitas de filmes da Disney ao ar livre. As datas do início das atrações gratuitas serão anunciadas em breve.

Curitiba é a primeira cidade do Brasil a receber Disney Celebra: Um Natal inesquecível -, uma das grandes novidades do Natal de Curitiba 2025, e que confirma que a capital terá a maior programação de fim de ano de sua história.

Gigante de LED

Imagina só: 35 metros de pura magia em forma de árvore de Natal. Esta estrutura impressionante será o coração do Parque Mágico do Natal da Disney em Curitiba. Não estamos falando de uma árvore comum – a estrutura é formada por mais de 100 mil pixels (imagens digitais) que funcionarão como um imenso painel de LED, criando um espetáculo visual único.

A tecnologia de pixels permitirá efeitos incríveis de luz e sombra, transformando a árvore em uma tela gigante para exibir conteúdos audiovisuais inspirados no Disney Celebra.

O Parque Mágico contará com cenários super interativos e ativações temáticas do universo Disney em túneis de luz, que se estenderão por 100 metros na pista de caminhada ao lado do pavilhão do Barigui.

Disney+ Open Air

Já pensou em assistir aos clássicos da Disney sob o céu estrelado de Curitiba? O Disney+ Open Air vai transformar isso em realidade! A atração oferecerá sessões gratuitas de filmes ao ar livre, na península do lago do parque, bem pertinho do pavilhão.

As sessões acontecerão em três horários: 9h30, 15h e 19h, de 05/12 a 23/12, com duração de aproximadamente 60 minutos cada. Uma programação perfeita para toda a família curtir o melhor do Disney+ em um ambiente mágico e aconchegante.

Tanto o Disney+ Open Air como o Parque Mágico começam no início de dezembro e serão um esquenta para os shows ao vivo. Os espetáculos, que já estão com ingressos esgotados, acontecerão de 16 a 23 de dezembro no Centro de Eventos Positivo.

As datas exatas do início das atrações gratuitas serão anunciadas em breve.

Espetáculos ao vivo

As apresentações ao vivo da programação Disney Celebra: Um Natal Inesquecível prometem encantar o público com mais de 30 artistas, cenários deslumbrantes, efeitos especiais e figurinos que parecem saídos diretamente dos filmes. Tudo isso embalado por uma trilha sonora original e uma narrativa criada especialmente para transmitir uma mensagem de esperança, união e celebração.

No enredo do espetáculo, apresentado dentro do Centro de Eventos Positivo, dois anfitriões têm a missão de embalar sonhos e desejos que chegam a um centro de distribuição. Personagens da Disney, como Mickey e Minnie, se unem para garantir que cada desejo se transforme em uma celebração especial, além de completar uma missão junto ao público.

Disney Celebra: Um Natal Inesquecível é viabilizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com realização do Governo Federal, Ministério da Cultura, Disney e AirPromo, e apresentação Nubank.

Natal de Curitiba 2025

O Natal de Curitiba 2025 começa no dia 24 de novembro. Moradores e turistas poderão aproveitar 44 dias de atrações, com apresentações até 23 de dezembro e decoração até 6 de janeiro de 2026. Mais de 150 espetáculos promovidos pela Prefeitura, patrocinados e privados formarão o calendário natalino de Curitiba.