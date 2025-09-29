Capitã se torna 1ª mulher piloto de helicóptero dos Bombeiros no PR

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Motivada pela oportunidade de salvar vidas, a capitã Keyla Karas se tornou a primeira mulher piloto de helicóptero do Corpo de Bombeiros no Paraná. Formada na corporação em 2010, ainda neste mês de agosto, ela passou a fazer parte da recém criada Unidade Aérea dos Bombeiros.

No momento, a equipe é formada por três pilotos e um operador aerotático. Além de Keyla, neste mês, a equipe contou com a chegada do Arcanjo 01, primeiro helicóptero exclusivo do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR).

Segundo a corporação, a carreira de Keyla começou em 2008, quando ela ingressou no Corpo de Bombeiros. Após formada, ela atuou em algumas cidades do interior do Paraná e na capital.

Em 2024, os caminhos profissionais a levaram até a aviação e, desde então, a missão da corporação se transformou em motivação para que ela chegasse até o comando de uma aeronave.

“Sempre me emocionava ao ver as ocorrências sendo concluídas com o apoio do helicóptero, porque percebia que o atendimento era completo e no menor tempo possível, dando chance real de sobrevivência às vítimas. Hoje, poder estar nessa posição e ajudar diretamente as pessoas é o que me motiva todos os dias”, explica a capitã.

Conforme o Corpo de Bombeiros, com o Arcanjo 01, a bombeira está cumprindo com propósito profissional que ela tem. Para a corporação, a aeronave demonstrou potencial em operações complexas, como no combate a incêndios florestais, quando realizou mais de 50 lançamentos de água em um único dia.

Mulheres na aviação das forças de segurança

Segundo Keyla, é uma satisfação muito grande evoluir para a aviação mesmo sendo uma profissão desafiadora. “É uma conquista que exige estudo, dedicação e coragem”, afirma.

Para a capitã, a conquista também representa inspiração para outras mulheres. Segundo ela, quando uma mulher ocupa este espaço, sinaliza para as outras que elas também podem. “É uma caminhada que exige preparo físico e intelectual, mas cada passo dado demonstra que estamos aptas e capacitadas para atuar em qualquer função dentro da corporação”, ressalta.

No momento, outras mulheres integrantes das forças da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SESP) também são pioneiras na aviação de suas corporações. A primeira delas foi a Capitã Maitê Baldan, da Polícia Militar do Paraná (PMPR) que atuou como piloto de helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) de 2016 a 2022.

Na Polícia Civil do Paraná (PCPR), Daiane Zanon é piloto de avião na corporação desde 2019, atuando ao lado de outros 19 colegas homens na mesma função. Depois dela, em 2024, a policial militar capitã Jenifer Formanquevski, tornou-se a primeira copiloto mulher da Casa Militar do Paraná e também a primeira a possuir brevê para aviões e helicópteros.