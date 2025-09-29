Uber corrige rota irregular que servia como atalho para motoristas em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após denúncias recebidas pela Tribuna do Paraná, o acesso proibido que vinha sendo usado como “corta caminho” em uma ciclovia no bairro Bacacheri, em Curitiba, não deve mais ser utilizado dessa forma. Na última semana, flagras feitos pelo repórter fotográfico Átila Alberti mostraram motoristas transformando a ciclovia em rua, empurrando pedestres e ciclistas literalmente para a sarjeta. Depois da repercussão, a Uber corrigiu uma rota que indicava a passagem pelo local.

Mesmo com a instalação de nova sinalização pela Prefeitura, motoristas ainda insistiam em usar o espaço exclusivo das bicicletas como alternativa de tráfego no Bacacheri. A ciclovia fica no trecho entre a Rua Costa Rica e a Rua Flávio Dallegrave. Apenas um morador tem autorização para utilizar o acesso, já que não existe outra rota para chegar em casa.

Ainda assim, o espaço era constantemente invadido por motoristas apressados, principalmente nos horários de pico, quando o trânsito se complica nas vias principais do bairro. Em menos de uma hora no local, a equipe da Tribuna flagrou vários carros passando pela ciclovia seguindo a indicação do GPS.

Após ser cobrada pela reportagem, a Uber informou que atualizou o sistema do aplicativo, excluindo o caminho irregular.

Primeira ação não resolveu

Depois da primeira matéria publicada pela Tribuna, a Prefeitura reforçou a sinalização no trecho, atendendo às reclamações de moradores e ciclistas. No entanto, segundo frequentadores da via, a fiscalização continuava insuficiente.

Segunda ação aponta solução

Com a mudança feita pela Uber, o problema parece ter um desfecho mais positivo. A empresa afirmou em nota que corrigiu a rota que levava motoristas à ciclovia. Um avanço importante — e a Tribuna continua de olho!

Nova placa colocada pela prefeitura de Curitiba indica proibição de veículos na ciclovia. Foto: Átila Alberti | Tribuna do Paraná

