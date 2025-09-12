Erro do GPS? Motoristas usam ciclovia como atalho proibido em Curitiba

No bairro Bacacheri, em Curitiba, motoristas têm usado de forma irregular uma entrada localizada na ciclovia entre as ruas Costa Rica e Flávio Dallegrave. O acesso, que deveria ser exclusivo para moradores da residência instalada no trecho, além de ciclistas e pedestres, acabou se transformando em atalho para veículos que tentam cortar caminho em direção à rua Nicarágua.

A entrada pode causar confusão, já que não há placa indicando que o acesso de veículos é proibido. A única sinalização existente, colocada no meio da ciclovia, mostra quem pode trafegar pelo trecho. Já na entrada, apenas uma placa orienta o fluxo de carros para a via à esquerda. Assim, muitos motoristas acabam acreditando que o outro caminho também é permitido e se arriscam ao passar por um espaço estreito ao lado da ferrovia.

Moradores denunciam: INVASÃO É ROTINA!

Moradores da região relatam que a invasão de carros e motos já virou rotina, gerando desentendimentos frequentes com ciclistas e pedestres. Carmem Wouk, que vive nas proximidades, conta que já presenciou até tentativas improvisadas de bloquear o acesso de carros.

“Alguns moradores chegaram a colocar pedras no caminho para evitar a passagem de carros. Em uma dessas ocasiões, vi um motorista dando ré para não correr o risco de estragar o carro. Em um dia colocam as pedras e no outro tiram, está uma briga constante”, relatou.

Na tentativa de uma solução definitiva, em agosto, Carmem acionou a Central 156 da Prefeitura de Curitiba pedindo reforço na sinalização. Enquanto a medida não sai do papel, os atritos seguem marcando o cotidiano da ciclovia.

Qual é a raiz do problema?

O repórter fotográfico da Tribuna do Paraná, Átila Alberti, esteve no local nesta quinta-feira (11) e flagrou motoristas entrando pela ciclovia. Alguns se confundem ao ver carros de moradores estacionados no entorno da faixa exclusiva, enquanto outros relatam que a própria rota é indicada por aplicativos de transporte. Veja, abaixo, alguns dos flagras feitos:

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

A moradora Carmem afirma que motoristas de aplicativo chegaram a relatar que a ciclovia tem sido sugerida como caminho em corridas. Durante a visita da reportagem, um motorista da Uber confirmou que a rota aparecia no GPS da plataforma como alternativa mais rápida.

A política da Uber explica que as rotas sugeridas aos motoristas são geradas automaticamente pelo GPS do aplicativo, que leva em conta o trajeto mais rápido entre dois pontos. Além disso, o sistema também considera aspectos de conveniência, permitindo que cada motorista escolha o caminho que considera mais adequado. Para garantir a precisão, o aplicativo registra os percursos realizados por meio do compartilhamento de dados de localização do usuário.

E aí, Prefeitura?

Na tarde desta quinta-feira (11), agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estiveram no cruzamento das ruas Costa Rica e Flávio Dallegrave para fiscalizar o acesso irregular à ciclovia e avaliar a sinalização existente. Em nota enviada à Tribuna, o órgão informou que “já deu encaminhamento ao pedido dos moradores do cruzamento das ruas para implantação de nova sinalização na área que permite apenas o acesso liberado na ciclovia para moradores, ciclistas e pedestres”.

De acordo com a Setran, a instalação das novas placas deve ser concluída até o fim da próxima semana. No entanto, a eficácia da medida dependerá do respeito dos motoristas às regras de circulação.

Já sobre a recomendação de rotas feitas pela Uber, a superintendência afirmou que a responsabilidade é exclusivamente das plataformas de transporte. Cabe aos próprios motoristas reportar, dentro do aplicativo, que determinado trajeto não deve ser utilizado.

Ainda assim, o sistema da Uber oferece alternativas. Mesmo com o GPS já embutido no app, os condutores podem optar por outros aplicativos de navegação de sua preferência. Para isso, basta acessar o menu no canto superior esquerdo, selecionar as opções “Conta” > “Configurações do app” > “Navegação”, e então escolher o aplicativo desejado como padrão. Dessa forma, eventuais rotas indevidas podem ser evitadas.

