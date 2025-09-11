Latrocínio de mãe e filho é solucionado em Curitiba; corpos estavam em geladeira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) solucionou, nesta quinta-feira (11), o duplo latrocínio e ocultação de cadáveres de Maria Auxiliadora da Silva de Souza, de 78 anos e seu filho, Fábio José de Souza, de 46 anos, moradores do bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. Os corpos foram encontrados dentro de uma geladeira em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

O inquérito foi instaurado após o desaparecimento das vítimas, registrado no final de junho. Durante as investigações, a PCPR realizou diligências em Curitiba, Antonina e na RMC, além de cumprir mandados de busca e apreensão em quatro endereços de Almirante Tamandaré. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, documentos e um veículo, que passou por perícia técnica.

Conforme a delegada Vanessa Cristina, o suspeito de cometer os crimes, um homem de 34 anos e ex-sócio de Fábio, foi identificado após análise de quebras de sigilos bancário e de dados digitais. “As investigações apontaram que ele utilizou recursos de inteligência artificial para enviar áudios simulando a voz da idosa, com o objetivo de enganar familiares e dificultar a localização das vítimas”, explicou a delegada.

Após a prisão preventiva do homem, ele indicou aos policiais os locais onde os corpos foram ocultados. Partes foram localizadas dentro de uma geladeira no imóvel alugado pelo suspeito, e outras teriam sido lançadas em um rio.

O investigado permanece preso e o inquérito será encaminhado ao Ministério Público do Paraná (MPPR) para as providências cabíveis.