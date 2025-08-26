Suspeito de matar mãe e filho é identificado por transferência bancária na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um homem, de 34 anos, foi preso em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), suspeito de matar e roubar mãe e filho que estavam desaparecidos desde junho. De acordo com a delegada Vanessa Cristina, o homem foi identificado a partir de transferências bancárias.

A prisão ocorreu na última sexta-feira (22). Maria Auxiliadora da Silva de Souza, de 78 anos, e o filho, Fábio José de Souza, de 46 anos, moravam no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que eles foram vistos pela última vez em 24 de junho.

Segundo familiares das vítimas, após o desaparecimento, eles receberam mensagens esporádicas até 16 de julho. Em uma das mensagens, a idosa afirmava estar em Antonina, no Litoral.

A delegada explica que a investigação aponta que o suspeito realizou transferências bancárias da conta da vítima para a própria conta e para a do filho, de nove anos, enquanto as vítimas estavam desaparecidas.

“Além disso, nós conseguimos provas de que ele estava no município de Antonina na mesma manhã em que o telefone da vítima, Maria Auxiliadora, foi ligado e, através dele, mensagens foram enviadas para familiares”, afirma a delegada.

Corpos não foram encontrados

De acordo com a delegada, mãe e filho continuam desaparecidos, pois nenhum corpo foi encontrado. Porém, o caso já é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte), pois há indícios de que eles não estejam mais vivos.

+ Leia mais Após repercussão de atropelamento, motorista fujão é identificado em Curitiba

“Não se descarta ainda nenhuma hipótese, ainda não temos os corpos, mas os indícios levam a crer que, de fato, ele tenha tentado contra a vida de ambos”, afirma.

Segundo a delegada, há possibilidade de que os corpos estejam no Litoral, pois o suspeito teria descido pela Estrada da Graciosa e retornado por uma BR. Ele não confirmou o crime, mas apresentou diferentes contradições que podem vir a servir como provas.