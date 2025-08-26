Suspeito de matar mãe e filho é identificado por transferência bancária na RMC

Um homem, de 34 anos, foi preso em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), suspeito de matar e roubar mãe e filho que estavam desaparecidos desde junho. De acordo com a delegada Vanessa Cristina, o homem foi identificado a partir de transferências bancárias.
A prisão ocorreu na última sexta-feira (22). Maria Auxiliadora da Silva de Souza, de 78 anos, e o filho, Fábio José de Souza, de 46 anos, moravam no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) informou que eles foram vistos pela última vez em 24 de junho.
Segundo familiares das vítimas, após o desaparecimento, eles receberam mensagens esporádicas até 16 de julho. Em uma das mensagens, a idosa afirmava estar em Antonina, no Litoral.
A delegada explica que a investigação aponta que o suspeito realizou transferências bancárias da conta da vítima para a própria conta e para a do filho, de nove anos, enquanto as vítimas estavam desaparecidas.
“Além disso, nós conseguimos provas de que ele estava no município de Antonina na mesma manhã em que o telefone da vítima, Maria Auxiliadora, foi ligado e, através dele, mensagens foram enviadas para familiares”, afirma a delegada.
Corpos não foram encontrados
De acordo com a delegada, mãe e filho continuam desaparecidos, pois nenhum corpo foi encontrado. Porém, o caso já é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte), pois há indícios de que eles não estejam mais vivos.
“Não se descarta ainda nenhuma hipótese, ainda não temos os corpos, mas os indícios levam a crer que, de fato, ele tenha tentado contra a vida de ambos”, afirma.
Segundo a delegada, há possibilidade de que os corpos estejam no Litoral, pois o suspeito teria descido pela Estrada da Graciosa e retornado por uma BR. Ele não confirmou o crime, mas apresentou diferentes contradições que podem vir a servir como provas.