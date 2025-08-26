Mulher agride médica e técnica de enfermagem na RMC; VÍDEO

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma mulher foi presa após agredir uma médica e uma técnica de enfermagem em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (26) e foi registrado por câmeras de segurança. Assista ao vídeo abaixo.

Segundo a Prefeitura de São José dos Pinhais, a paciente teria sido atendida e recebido a medicação solicitada. Porém, ao retornar para pedir um atestado, ela foi orientada a esperar pois seria atendida em seguida. Neste momento, segundo o município, ela teria puxado o cabelo da médica responsável pelo atendimento.

Durante a confusão, uma técnica de enfermagem também foi agredida. Segundo a prefeitura, as duas servidoras sofreram escoriações e foram atendidas por colegas da própria UPA. A Guarda Municipal de São José dos Pinhais foi acionada e encaminhou a mulher à Delegacia.

De acordo com a Polícia Civil do Paraná, a paciente foi presa em flagrante pelos crimes de lesão corporal e desacato e permanece à disposição da Justiça. As vítimas foram encaminhadas para a realização de exame de lesões corporais.

Em nota, a Prefeitura de São José dos Pinhais afirmou que repudia qualquer ato de violência contra profissionais da saúde e reafirma o compromisso com o atendimento cada vez mais humanizado, reforçando que respeito, humanidade e segurança são fundamentais para o bom funcionamento de todas as instituições.